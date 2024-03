Belgio-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali pallamano 2025: orario, programma, streaming

Belgio-Italia, oggi in tv: le Qualificazioni ai Mondiali 2025 di pallamano entrano nella loro seconda fase.

Ad Hasselt, con fischio d’inizio previsto per le ore 20.10, ci si gioca il primo atto di un duello che si completerà poi domenica, alle ore 18.00, a Pescara.

Gli uomini del dt Riccardo Trillini sanno che non possono sbagliare l’approccio a una sfida di non facile lettura contro un avversario strutturato che spesso è riuscito ad andare oltre le proprie possibilità.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Belgio-Italia, gara d’andata valida per il secondo turno delle gare di qualificazione ai Mondiali maschili 2025 di pallamano. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su NOW, Sky Go e Pallamano TV, oltre che in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BELGIO-ITALIA OGGI

Mercoledì 13 marzo

Ore 20.10 Belgio-Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, Sky Go e Pallamano TV

PROGRAMMA BELGIO-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: NOW, Sky Go e Pallamano TV

Diretta Live testuale: OA Sport