Calcio, Europa League 2018-2019: l’Atalanta ospita il Copenaghen in un match molto duro

Neanche il tempo di salutare la prima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie A di calcio che l‘Atalanta, impegnata nel Monday Night, già si lancia verso l’Europa League. Terzo appuntamento per quanto riguarda la banda di Gian Piero Gasperini, il primo davvero di rilievo: i nerazzurri ospitano infatti a Reggio Emilia il Copenaghen nella gara d’andata dello spareggio playoff.

Una sfida già fondamentale per quanto riguarda la stagione della compagine bergamasca, che come di consueto gioca i suoi incontri al Mapei Stadium: riuscire a raggiunger i gironi di Europa League sarebbe ovviamente una svolta e darebbe grande rilievo alla squadra nerazzurra. Ci sono tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa per il secondo anno di fila (nel 2017-2018 il Papu Gomez e compagni stupirono l’Europa intera a suon di super prestazioni). L’esordio in campionato con il Frosinone infatti ha destato una grandissima impressione: un 4-0 nettissimo, senza lasciar repliche all’avversario.

La squadra rivale (incontro in programma alle 20, con diretta TV sui canali di Sky Sport) è di quelle davvero molto dure da affrontare. Esperienza a livello internazionale e tanta corsa per la compagine scandinava. Sfida assolutamente da non sottovalutare, visto che la banda guidata da Solbakken ha iniziato il proprio campionato già da diverse giornate, dunque ha una condizione fisica superiore a quella dei nerazzurri.

Da scoprire le formazioni: 3-4-1-2 consueto per Gasperini che deciderà ovviamente all’ultimo secondo se affidarsi in attacco all’esperienza del bomber Duvan Zapata o alla freschezza del giovane Barrow. La stella è ovviamente il Papu Gomez.













