Calcio, Coppa Italia 2018-2019: i risultati del secondo turno. Poker della Viterbese, la Ternana sue

Questa sera si sono disputati i primi quattro incontri della Coppa Italia 2018-2019 di calcio. La Viterbese si è imposta con un perentorio 4-0 contro l’Ascoli grazie ad una doppietta di Vandeputte ed alle realizzazioni di Ngissah e Zerbin. Un match senza storia che ha consentito ai gialloblu di accedere al terzo turno dove affronteranno la Sampdoria.

Successo anche per la Ternana contro il Carpi. Le marcature di Vantaggiato e Rivas hanno regalato l’accesso al prossimo turno agli umbri che affronteranno il Sassuolo. Prevale anche lo Spezia contro la Sambenedettese (2-1) per effetto delle realizzazioni di Pierini e di Bartolomei che hanno reso vano il momentaneo pareggio firmato da Gelonese. Prossima avversaria dei liguri la SPAL.

Infine successo del Cosenza (2-1) contro il Trapani al termine di un match molto tirato e deciso ai supplementari, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1 con reti di Di Piazza per i rossoblu e di Evacuo per i siciliani. Calabresi che dal 52′ hanno giocato in inferiorità numerica per l’espulsione di Capela e nonostante questo hanno centrato il bersaglio grosso grazie al gol di Azzinnari al 93′. Sarà dunque il Torino lo sfidante dei cosentini al terzo turno.

I RISULTATI DEL SECONDO TURNO DI COPPA ITALIA 2018-2019

Ascoli-Viterbese 0-4

Carpi-Ternana 0-2

Spezia-Sambenedettese 2-1

Trapani-Cosenza 1-2

