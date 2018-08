Basket femminile, Europei Under18: Italia-Croazia 52-56, le azzurrine cadono nel primo impegno ad Udine

Non inizia nel migliore dei modi il percorso europeo della Nazionale Under18 di basket femminile nel primo impegno ad Udine contro la Croazia. Il risultato in favore della formazione slava è stato di 56-52 al termine di un match molto tirato e deciso sui dettagli in cui le azzurrine non sono state, forse, puntuali nelle fasi decisive, pagando anche lo scotto dell’esordio. Comunque il roster di Francesco Iurlaro tornerà in campo domani per affrontare la Svezia, che oggi è stata sconfitta dal Belgio 67-46, e il 6 agosto affronterà proprio le belghe.

Venendo alla cronaca, i primi sei minuti dell’Italia non sono da inserire nell’album dei bei ricordi, visto lo zero alla voce “realizzazioni”. I cambi sortiscono gli effetti sperati e grazie a due triple di Gregori la selezione del Bel Paese conduce sul 13-8. Un vantaggio gestito dalle ragazze italiane nel secondo quarto, salvo poi mollare un po’ la presa poco prima dell’intervallo lungo a causa di un paio di palle perse. Distrazioni sfruttate alla grande dalle croate, avanti di un punto (23-22).

Croazia che all’inizio del terzo periodo prova l’allungo, andando avanti di cinque punti sul 35-30, ma ci pensa Orsili con due “bombe” a riportare nuovamente in linea di galleggiamento la nostra squadra. Una fase di equilibrio tra le due selezioni purtroppo decisa dalle troppe palle perse delle ragazze di Iurlaro, coi tiri dalla lunetta di Kostic e Lazic a portare sul +4 le nostre rivali (48-52) a pochi secondi dal termine. Italia che però ha con Vella la chance per vincere l’incontro ma la tripla non trova il canestro.

IL TABELLINO

Italia-Croazia 52-56 (15-10; 22-23; 39-37)

Italia: Ianezic 6, Cantone, Toffolo, Conte 1, Profaiser, Gregori 16, Pastrello 9, Orsili 14, Vella 5, Bocola ne, Baldi 1, Soglia. All. Francesco Iurlaro

Croazia: Perko, Mise 1, Lazic 5, Bilic 2, Curic 6, Mandic 4, Muhl 15, Zadro 6, Kostic 12, Mihic 3, Savic, Juric 2













Foto: FIBA.com