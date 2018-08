Calcio, Cavese e Imolese ripescate in Serie C. Gli Aquilotti tornano tra i professionisti. C’è anche la Juventus B

Nel caos di ricorsi e contro-ricorsi che attanaglia la Serie C, tanto da spingere la LegaPro a posticipare il sorteggio dei calendari a causa di diverse posizioni ancora da definire, nella giornata odierna è arrivata l’ufficializzazione dei ripescaggi di Cavese ed Imolese. Entrambe le compagini avevano da tempo presentato una documentazione completa di tutti i requisiti richiesti, con tanto di versamento di un contributo da mezzo milione di euro.

Per la Cavese, famosa per aver sconfitto il Milan a San Siro per 2-1 nel Campionato di Serie B del 1982-1983, si tratta di un ritorno nel calcio professionistico a distanza di 7 anni dal fallimento che aveva costretto gli Aquilotti a ripartire dall’Eccellenza. Nella passata stagione il club metelliano ha chiuso la regular-season alle spalle del Potenza, aggiudicandosi in seguito i play-off che davano diritto ad una posizione privilegiata nella griglia dei ripescaggi.

Anche l’Imolese torna nel calcio che conta dopo un’attesa di ben 13 anni: nel 2005 fu infatti esclusa dalla C2 a causa di irregolarità nel bilancio.

E’ ufficiale anche la presenza in Serie C della Juventus B, unica tra le squadre di Serie A ad aver raccolto la nuova sfida promossa dalla Figc (il Milan si è defilato all’ultimo momento).