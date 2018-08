Basket, l’Italia Sperimentale esordisce con una vittoria contro l’Olanda al torneo di Vicenza

Andrea Mezzanotte | Credits: FIBA Official Website / Eurobasket Under 20

La Nazionale italiana Sperimentale, con Meo Sacchetti in panchina, esordisce con una vittoria non troppo complessa contro l’Olanda, anch’essa in versione sperimentale, al torneo di Vicenza cui prendono parte anche Germania e una rappresentativa di all stars della East Coast per quanto concerne il basket universitario americano (la celebre NCAA).

L’incontro è stato sostanzialmente sempre tenuto in mano dagli azzurri, che hanno alzato subito il livello della contesa con una certa precisione da tre punti. Molto positivi Leonardo Candi, miglior marcatore della serata con 18 punti, e Matteo Tambone, che invece si è fermato a quota 16, mentre fa piacere rivedere Nicola Akele a buoni livelli: i suoi punti sono 10, ma nel corso della partita ci sono state anche un paio di sonanti stoppate. Se vogliamo trovare qualcosa di negativo, lo possiamo identificare in una certa sofferenza azzurra contro l’atletismo degli olandesi, spinti da Kok (sì, quello che si è preso l’arcinoto pugno da Gallinari), Alberts e Schaftenaar, più Malau sotto canestro. Proprio questi problemi, a un certo punto, hanno minacciato di riaprire la partita sul 63-60 dell’ultimo quarto. In quel momento Candi, Ruzzier e Ricci decidono che è ora di chiudere la cassaforte.

L’Italia affronterà domani la Germania, o meglio la sua versione sperimentale, mentre lunedì toccherà alle East Coast All Stars chiudere il torneo con gli azzurri.

ITALIA-OLANDA 79-64

ITALIA – Pecchia 3, Candi 18, Ricci 11, Ruzzier 6, Campogrande 3, Mezzanotte 5, Tambone 16, Bolpin 2, De Vico 3, Oliva 2, Serpilli, Akele 10

OLANDA – Van Vilet 9, Alberts 15, Eduardo 2, Kanseyo, Malau Manou 3, Brandwjik 4, Schutte, Kok 12, Schaftenaar 12, Bieshaar 3, Smits 4













