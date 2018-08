Boxe, sfida stellare tra Deontay Wilder e Tyson Fury! Accordo ormai in porto, appuntamento a novembre

Deontay Wilder e Tyson Fury potrebbero incrociare i guantoni a novembre. A dichiararlo è stato lo stesso Campione del Mondo WBC dei pesi massimi che, in attesa di organizzare l’incontro del secolo con Anthony Joshua per l’unificazione delle cinture della categoria regina, sfiderà dunque la gloria britannica ritornata sul ring qualche settimana fa dopo una lunga assenza. L’appuntamento dovrebbe essere a Las Vegas (USA), le prime indiscrezioni parlano di 10 o 17 novembre ma tutti i dettagli si sapranno soltanto quando verrà data l’ufficialità, attesa per la prossima settimana.

Non mancano comunque le polemiche della vigilia, Wilder ha criticato apertamente Joshua (Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO) perché a suo dire non avrebbe accettato prontamente le condizioni per combattere e ha invece elogiato Fury, ritenendolo un vero campione che ha salvato la Gran Bretagna dall’imbarazzo. Wilder è il Campione del Mondo WBC dal 2015, ha 32 anni ed è soprannominato The Bronze Bomber in memoria di Joe Louis. Lo statunitense è noto per le sue dichiarazioni molto discutibili e pochi mesi fa aveva affermato che voleva uccidere una persona sul ring. Tyson Fury, invece, ha detenuto il titolo mondiale WBA e WBO tra il 2015 e il 2016 (divenne noto ai più sconfiggendo il mito Wladimir Klitschko) poi il ribattezzato Iron Mike, 30enne di Manchester, dovette abbandonare i guantoni a causa di una positività alla cocaina ed è tornato a combattere soltanto poche settimane fa.