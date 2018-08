Lotta, Europei junior 2018: azzurro sbiadito nello stile libero, soltanto Salvatore Diana spera nel ripescaggio

Azzurro sbiadito nello stile libero agli Europei junior 2018 di lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma.

I quattro italiani in gara non sono riusciti a guadagnarsi l’accesso alla finale e soltanto uno di essi può ancora sperare nel ripescaggio per rimpinguare il bottino di medaglie del Bel Paese nel torneo di casa.

Salvatore Diana nella categoria -74 kg ha sperato a lungo di poter avere la meglio sul fortissimo armeno Alikhanyan, ma nei secondi finali ha incassato una proiezione che lo ha costretto ad arrendersi e a cedere per 20-13.

Diana potrebbe ancora sperare nel ripescaggio per andare a caccia della medaglia di bronzo, mentre per Luis Maku la strada è stata sbarrata dal bielorusso Slavikouski nella categoria -97 kg, che ha impedito all’azzurro l’accesso alla finale per il terzo gradino del podio.

Gabriele Doro, invece, è stato sconfitto al primo turno della categoria -86 kg dal moldavo Nedealco, mentre Gabriele Strippoli ha ceduto al cospetto dell’azero Hamzatov nel primo incontro della categoria –92 kg.

Per l’Italia, dunque, le medaglie restano momentaneamente sette, con due argenti e cinque bronzi conseguiti grazie alla lotta greco-romana e alla lotta femminile, mentre nello stile libero le speranze di podio sono ridotte al lumicino.













Foto: Claudio Bosco / Live Photo Sport