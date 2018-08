Binck Bank Tour 2018: Michael Matthews vince l’ultima tappa sul Geraardsbergen, Mohoric si prende la generale

Michael Matthews ha vinto l’ultima tappa del Binck Bank Tour 2018 (ex Eneco Tour), conquistando il prestigioso successo in cima al muro di Geraardsbergen. L’australiano del Team Sunweb è riuscito a togliersi di ruota nel finale Greg Van Avermaet (BMC) e Zdenek Stybar (Quick Step Floors) giunti rispettivamente a uno e tre secondi su un classico traguardo da classiche. Lo sloveno Matej Mohoric della Bahrain Merida ha sofferto tantissimo ma ha stretto i denti e ha così conquistato la classifica generale con appena cinque secondi di vantaggio proprio su Matthews e 20” su Tim Wellens.

La fuga di giornata va via al chilometro 60 ed è composta da Laurens De Vreese (Astana Pro Team), Dylan Groenewegen (Team LottoNL-Jumbo), Markel Irizar (Trek-Segafredo) , Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen Baloise), Elmar Reinders (Roompot-Neederlandse Lotterij), Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Goubert) e Ludwig De Winter (WB-Veranclassic Aqua Protect). I battistrada riescono ad avere fino a 4’40” di vantaggio sul gruppo. Sul Muur van Geraardsbergen ci pensa Van Kerisbulck a spezzare gli indugi, raggiunto da Paul Martens e Jonas Rickaert. Sul successivo Bosberg, invece, attaccano Tim Wellens e Oliver Naesen che si riportano sui fuggitivi, raggiunti però da Jasper Stuyven, Michael Matthews, Stybar e Micahel Valgren mentre Mohoric accusa i primi momenti di difficoltà. Non manca lo spettacolo sul Denderoordberg, penultima ascesa di giornata, ma Mohoric controlla la situazione e anzi prende in testa l’ultimo strappo dove Matthews parte a 300 metri dall’arrivo per prendersi la vittoria che però non basta per conquistare anche la generale.

ORDINE D’ARRIVO

1 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 4:38:36

2 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:00:01

3 Zdenek Štybar (Cze) Quick Step Floors 0:00:03

4 Oliver Naesen (Bel) Ag2r La Mondiale 0:00:03

5 Maximilian Schachmann (GER) Quick Step Floors 0:00:03

6 Tim Wellens (Bel) Lotto – Soudal 0:00:03

7 Dion Smith (NZl) Wanty – Groupe Gobert 0:00:03

8 Niki Terpstra (Ned) Quick Step Floors 0:00:03

9 Dylan Van Baarle (Ned) Team Sky 0:00:03

10 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:07

CLASSIFICA FINALE

1 Matej Mohoric (Slo) Bahrain – Merida 25:13:01

2 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:05

3 Tim Wellens (Bel) Lotto – Soudal 0:00:20

4 Maximilian Schachmann (GER) Quick Step Floors 0:00:25

5 Dylan Van Baarle (Ned) Team Sky 0:00:34

6 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:00:37

7 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:39

8 Gregor Mühlberger (AUT) Bora – Hansgrohe 0:00:43

9 Niki Terpstra (Ned) Quick Step Floors 0:00:43

10 Jasper Stuyven (Bel) Trek – Segafredo 0:00:50













Foto: Twitter Giro d’Italia