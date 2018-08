Biglietti Napoli-Milan (25 agosto): come acquistare gli ultimi tagliandi per la seconda giornata di Serie A

Sabato 25 agosto (ore 20.30) si giocherà Napoli-Milan, big match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Paolo: i partenopei si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto la Lazio a domicilio e vogliono proseguire al meglio la propria rincorsa verso il sogno tricolore, i rossoneri faranno invece il proprio debutto in campionato visto che lo scorso weekend non sono scesi in campo contro il Genoa in seguito alla tragedia del Ponte Marconi nel capoluogo ligure.

Sarà una partita estremamente avvincente tra due squadre di prima fascia che vanno a caccia di punti importanti per il campionato e non mancheranno i temi caldi. Carlo Ancelotti siederà sulla panchina del Napoli e affronterà il Milan da avversario dopo aver vinto di tutto nell’era Berlusconi: il tecnico cercherà di trascinare la propria compagine a un risultato di prestigio ma i ragazzi di Rino Gattuso cercheranno il colpaccio. Grande ex della partita anche Gonzalo Higuain atteso dallo scontro titanico con Insigne e Mertens.

Vuoi assistere dal vivo a Napoli-Milan? Vuoi gustarsi la partita sugli spalti del San Paolo? Sei alla ricerca degli ultimi biglietti a disposizione per il big match della seconda giornata di Serie A 2018-2019? Affrettati ad acquistare i tickets sulla piattaforma viagogo.it, sono disponibili gli ultimi tagliandi a prezzi convenienti e vantaggiosi scegli il posto che preferisci e accomodati per vedere da vicino un incontro di cartello.













Foto: Gianfranco Carozza