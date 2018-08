Rivoluzione Dazn. Ora per vedere la Serie A è obbligatorio Internet. I dati e gli utenti della prima giornata

Dazn ha radicalmente rivoluzionato il modo di vedere il calcio in Italia. La piattaforma streaming di Perform, che da quest’anno trasmette in diretta esclusiva tre incontri per ogni giornata della Serie A, ha modificato le abitudini degli appassionati che ora per vedere tutto il campionato devono sottoscrivere due abbonamenti (Sky detiene infatti i diritti sugli altri 7 incontri del weekend) e soprattutto possono vedere le tre partite su Dazn esclusivamente in diretta streaming, dunque è obbligatorio collegarsi ad Internet tramite smart tv, cellulari, tablet, computer, consolle per videogiochi.

Nell’ultimo fine settimana non sono però mancate le polemiche. Dazn trasmetteva due incontri di cartello come Lazio-Napoli (sabato, ore 20.30) e Sassuolo-Inter (domenica, ore 20.30): il big match dell’Olimpico e l’atteso debutto dei nerazzurri erano due dei momenti clou della prima giornata della Serie A 2018-2019 ma ci sono stati diversi problemi tecnici, spesso la connessione si interrompeva, le immagini arrivavano in ritardo e la qualità non era delle migliori. Molti abbonati hanno protestato (costo 9.99 euro al mese ma il primo mese è gratis) e il Codacons ha denunciato Dazn per pratica scorretta, ritenendo che gli utenti siano stati defraudati.

Gli ascolti hanno dato ragione a Perform? Al momento non sono stati diffusi dei dati ufficiali, saranno poi quelli eventualmente a premiare o meno il lavoro del nuovo grande player del calcio italiano anche se la qualità del primo weekend ha scontentato diversi appassionati. E sabato sera si giocherà Napoli-Milan…













Foto: Gianfranco Carozza