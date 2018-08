Biglietti Inter-Torino (26 agosto): come acquistare gli ultimi tagliandi per la seconda giornata di Serie A

Domenica 26 agosto (ore 20.30) si giocherà Inter-Torino, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri riabbracciano il popolo di San Siro e devono assolutamente riscattare la sconfitta patita lo scorso weekend contro il Sassuolo: i ragazzi di Luciano Spalletti puntano alla scudetto ma non sono ammessi altri passi falsi in avvio di questo campionato, bisogna subito tornare ai tre punti e regalare una gioia ai propri spettatori. Icardi e compagni sono chiamati a uno squillo importante ma di fronte si troveranno un Torino ferito dalla sconfitta subita all’ultimo minuto contro la Roma. Si preannuncia una partita avvincente e appassionante, ci sarà davvero da divertirsi.

