Beach volley, World Tour 2018 Vienna. Rivali austriaci per Nicolai/Lupo. Sarà Italia-Usa negli ottavi femminili?

Si profila un Italia contro Stati Uniti negli ottavi di finale femminili, già raggiunti oggi a sorpresa da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, in una settimana di gare, hanno inanellato ben nove successi consecutivi. Le azzurre attendono la vincente della sfida tra la coppia a Stelle e Strisce Hughes/Summer e le ceche Kolokova/Kvapilova e soprattutto attendono una giornata di riposo in vista della sfida per l’ingresso ai quarti in programma venerdì.

In campo maschile Lupo/Nicolai debutteranno domattina alle 10.30 affrontando i padroni di casa Ermacora/Pristauz che quest’anno hanno ottenuto qualche buon risultato ma senza acuti particolari. Nell’altra sfida del girone di fronte gli statunitensi Brunner/Hyden e i russi Krasilnikov/Liamin. Da notare l’ingresso in main draw di Ricardo in coppia con Guto che domani affronteranno in un derby tutto carioca Pedro Solberg/Bruno Schmidt.

Semifinali gironi femminili. Pool A: Humana-Paredes/Pavan (Can)-Friedl/Strauss (Aut) 2-0 (21-17, 21-11), Keizer/Meppelink (Ned)-Larsen/Stockman (Usa) 2-0 (21-18, 21-15). Pool B: Bansley/Wilkerson (Can)-Menegatti/Orsi Toth (Ita) 0-2 (16-21, 18-21), Betschart/Hüberli (Sui)-Makroguzova/Kholomina (Rus) 2-0 (21-19, 21-16). Pool C: Agatha/Duda (Bra)-Ukolova/Birlova (Rus) 2-0 (21-14, 21-15), Hughes/Summer (Usa)-Stubbe/van Iersel (Ned) 2-0 (22-20, 21-14). Pool D: Barbara/Fernanda (Bra)-Lobato/Amaranta (Esp) 2-0 (21-17, 21-17), Claes/Hochevar (Usa)-Kolocova/Kvapilova (Cze) 2-1 (19-21, 21-14, 15-13). Pool E: Laboureur/Sude (Ger)-Fendrick/Sponcil (Usa) 0-2 (13-21, 14-21), Borger/Kozuch (Ger)-Behrens/Ittlinger (Ger) 1-2 (16-21, 21-18, 18-20). Pool F: Klineman/Ross (Usa)-Broder/Pischke (Can) 2-1 (19-21, 21-12, 15-8), Bieneck/Schneider (Ger)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 0-2 (14-21, 19-21). Pool G: Hermannova/Slukova (Cze)-Strbova/Dubovcova (Svk) 2-0 (21-18, 21-12), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Lehtonen/Ahtiainen (Fin) 2-1 (21-16, 18-21, 15-13). Pool H: Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 0-2 (16-21, 18-21), Clancy/Artacho Del Solar (Aus)-Lahti/Parkkinen (Fin) 2-1 (19-21, 21-15, 15-12)

Finali primo posto gironi femminili: Humana-Paredes/Pavan (Can)-Keizer/Meppelink (Ned) 0-2 (22-24, 14-21), Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Betschart/Hüberli (Sui) 0-2 (13-21, 19-21), Agatha/Duda (Bra)-Hughes/Summer (Usa) 2-0 (21-12, 21-15), Barbara/Fernanda (Bra)-Claes/Hochevar (Usa) 1-2 (18-21, 23-21, 13-15), Fendrick/Sponcil (Usa)-Behrens/Ittlinger (Ger) 2-1 (21-23, 23-21, 16-14), Klineman/Ross (Usa)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 1-2 (17-21, 21-15, 12-15), Hermannova/Slukova (Cze)-Maria Antonelli/Carol (Bra) 1-2 (21-19, 16-21, 11-15), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Clancy/Artacho Del Solar (Aus) 1-2 (10-21, 21-17, 11-15).

Finali terzo posto gironi femminili: Friedl/Strauss (Aut)-Larsen/Stockman (Usa) 0-2 (14-21, 16-21), Bansley/Wilkerson (Can)-Makroguzova/Kholomina (Rus) 0-2 (19-21, 18-21), Ukolova/Birlova (Rus)-Stubbe/van Iersel (Ned) 2-1 (21-19, 18-21, 15-11), Lobato/Amaranta (Esp)-Kolocova/Kvapilova (Cze) 0-2 (12-21, 18-21), Laboureur/Sude (Ger)-Borger/Kozuch (Ger) 2-0 (21-13, 21-14), Broder/Pischke (Can)-Bieneck/Schneider (Ger) 0-2 (17-21, 14-21), Strbova/Dubovcova (Svk)-Lehtonen/Ahtiainen (Fin) 0-2 (17-21, 19-21), Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Lahti/Parkkinen (Fin) 0-2 (18-21, 17-21).

Sedicesimi di finale donne: Hughes/Summer (Usa)-Kolocova/Kvapilova (Cze). Hermannova/Slukova (Cze)-Laboureur/Sud (Ger), Humana-Paredes/Pavan (Can)-Makroguzova/Kholomina (Rus), Betschart/Hüberli (Sui)-Larsen/Stockman (Usa), Behrens/Ittlinger (Ger)-Lehtonen/Ahtiainen (Fin), Barbara/Fernanda (Bra)-Ukolova/Birlova (Rus), Klineman/Ross (Usa)-Lahti/Parkkinen (Fin) Kravcenoka/Graudina (Lat)-Bieneck/Schneider (Ger).

Secondo turno qualificazioni maschili: Crabb/Gibb (Usa)-Kolinske/Evans (Usa) 2-0 (21-14, 21-16), Beeler/Krattiger (Sui)-Grimalt/Grimalt (Chi) 0-2 (19-21, 19-21), Cherif/Ahmed Tijan (Qat)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 2-0 (22-20, 21-19), Seidl/Waller (Aut)-Rossi/Caminati (Ita) 2-1 (21-15, 9-21, 16-14), Ricardo/Guto (Bra)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 2-0 (22-20, 22-20), Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 1-2 (21-13, 15-21, 8-15), O’Gorman/Saxton (Can)-Capogrosso/Azaad (Arg) 2-1 (21-14, 18-21, 15-9), Kissling/Zandbergen (Sui)-Heidrich/Gerson (Sui) 0-2 (13-21, 14-21).

Semifinali gironi maschili: Pool A: Lucena/Dalhausser (Usa)-Wutzl/Frühbauer (Aut), Perusic/Schweiner (Cze)-Plavins/Tocs (Lat). Pool B: Nicolai/Lupo (Ita)-Ermacora/Pristauz (Aut), Brunner/Hyden (Usa)-Krasilnikov/Liamin (Rus). Pool C: Mol/Sørum (Nor)-Winter/Hörl (Aut), Bryl/Fijalek (Pol)-Semenov/Leshukov (Rus). Pool D: Herrera/Gavira (Esp)-Seidl/Waller (Aut), Crabb/Gibb (Usa)-Heidrich/Gerson (Sui). Pool E: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Grimalt/Grimalt (Chi), Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-Ricardo/Guto (Bra). Pool F: Kantor/Losiak (Pol)-O’Gorman/Saxton (Can), Alison/Andre (Bra)-Varenhorst/Bouter (Ned). Pool G: Smedins/Samoilovs (Lat)-Koekelkoren/van Walle (Bel), Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Thole/Wickler (Ger). Pool H: Doppler/Horst (Aut)-Pedlow/Schachter (Can), Velichko/Stoyanovskiy (Rus)-Cherif/Ahmed Tijan (Qat)













