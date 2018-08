Beach volley, World Tour 2018 Vienna. Lupo/Nicolai: all’inferno e ritorno. Menegatti/Orsi Toth domani per l’impresa

Ancora una giornata da incubo per Paolo Nicolai e Daniele Lupo sulle rive del Danubio, come fu quella dello scorso anno che li vide uscire ai sedicesimi dei Mondiali austriaci. Nella seconda giornata del Major Series di Vienna la coppia italiana al maschile è uscita sconfitta nella semifinale del girone 2-0 (21-16, 21-167) al termine di un match a senso unico dai meno titolati padroni di casa austriaci Ermacora/Pristauz.

Nella sfida che apriva le porte dei sedicesimi di finale, la coppia azzurra, opposta agli statunitensi Hyden/Brunner, ha iniziato vincendo un primo set condotto fin dall’inizio con il punteggio di 21-18. Nel secondo parziale, avanti 10-8, gli italiani subiscono un break di 2-7 e vanno sotto 12-15, rientrano in partita sul 15- pari ma poi subiscono un altro break di 0-4 che porta gli austriaci sul 19-15 e apre la strada al 21-17 finale. Nel tie break gli azzurri sembrano già fuori quando vanno sotto 2-7 ma tengono i nervi saldi, rincorrono e raggiungono il pari a quota 12. Il sorpasso arriva sul 14-13 e al secondo tentativo ci pensa Lupo con difesa e attacco a chiudere il match. Gli azzurri restano in attesa di sapere chi affronteranno nel primo turno ad eliminazione diretta.

Sarà statunitense la coppia che affronterà Menegatti/Orsi Toth domattina alle 12.45: si tratta di Summer Ross e Hughes, due atlete non proprio di primo pelo che in questa stagione vantano un bronzo a Espinho e due quinti posti, ad Huntington Beach e a Xiamen. Chi vince affronta la vincente di Clancy/Artacho Del Solar (Aus)-Hermannova/Slukova (Cze).

Sedicesimi di finale femminili: Hughes/Summer (Usa)-Kolocova/Kvapilova (Cze) 2-0 (21-19, 21-13). Hermannova/Slukova (Cze)-Laboureur/Sud (Ger) 2-1 (22-20, 19-21, 15-12), Humana-Paredes/Pavan (Can)-Makroguzova/Kholomina (Rus) 0-2 (16-21, 19-21), Betschart/Hüberli (Sui)-Larsen/Stockman (Usa) 1-2 (21-18, 13-21, 12-15), Behrens/Ittlinger (Ger)-Lehtonen/Ahtiainen (Fin) 2-0 (27-25, 25-12), Barbara/Fernanda (Bra)-Ukolova/Birlova (Rus) 2-0 (21-16, 21-18), Klineman/Ross (Usa)-Lahti/Parkkinen (Fin) 2-0 (21-14, 21-15), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Bieneck/Schneider (Ger) 1-2 (21-19, 16-21, 13-15).

Ottavi di finale femminili: .Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Hughes/Summer (Usa), Clancy/Artacho Del Solar (Aus)-Hermannova/Slukova (Cze), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Makroguzova/Kholomina (Rus), Claes/Hochevar (Usa)-Larsen/Stockman (Usa), Agatha/Duda (Bra)-Behrens/Ittlinger (Ger), Kolosinska/Kociolek (Pol)-Barbara/Fernanda (Bra). Fendrick/Sponcil (Usa)-Klineman/Ross (Usa), Keizer/Meppelink (Ned)-Bieneck/Schneider (Ger),

Semifinali gironi maschili: Pool A: Lucena/Dalhausser (Usa)-Wutzl/Frühbauer (Aut) 2-0 (24-22, 21-16), Perusic/Schweiner (Cze)-Plavins/Tocs (Lat) 1-2 (21-17, 19-21, 15-17). Pool B: Nicolai/Lupo (Ita)-Ermacora/Pristauz (Aut) 0-2 (17-21, 16-21), Brunner/Hyden (Usa)-Krasilnikov/Liamin (Rus) 0-2 (19-21, 12-21). Pool C: Mol/Sørum (Nor)-Winter/Hörl (Aut) 2-0 (21-9, 21-18), Bryl/Fijalek (Pol)-Semenov/Leshukov (Rus) 0-2 (19-21, 17-21). Pool D: Herrera/Gavira (Esp)-Seidl/Waller (Aut) 2-0 (21-18, 21-18), Crabb/Gibb (Usa)-Heidrich/Gerson (Sui) 2-1 (21-13, 15-21, 15-13). Pool E: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-16, 21-14), Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-Ricardo/Guto (Bra) 1-2 (21-18, 13-21, 12-15). Pool F: Kantor/Losiak (Pol)-O’Gorman/Saxton (Can) 0-2 (19-21, 19-21), Alison/Andre (Bra)-Varenhorst/Bouter (Ned) 2-0 (21-17, 21-13). Pool G: Smedins/Samoilovs (Lat)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 2-1 (21-19, 13-21, 15-9), Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Thole/Wickler (Ger) 2-0 (24-22, 27-25). Pool H: Doppler/Horst (Aut)-Pedlow/Schachter (Can) 2-1 (18-21, 21-13, 15-10), Velichko/Stoyanovskiy (Rus)-Cherif/Ahmed Tijan (Qat) 1-2 (21-16, 19-21, 11-15)

Finali primo posto gironi maschili: Lucena/Dalhausser (Usa)-Plavins/Tocs (Lat) 0-2 (16-21, 18-21), Ermacora/Pristauz (Aut)-Krasilnikov/Liamin (Rus) 0-2 (18-21, 19-21), Mol/Sørum (Nor)-Semenov/Leshukov (Rus), Herrera/Gavira (Esp)-Crabb/Gibb (Usa) 1-2 (29-27, 18-21, 11-15), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Ricardo/Guto (Bra) 2-0 (21-14, 21-18), O’Gorman/Saxton (Can)-Alison/Andre (Bra), Smedins/Samoilovs (Lat)-Vitor Felipe/Evandro (Bra), Doppler/Horst (Aut)-Cherif/Ahmed Tijan (Qat)

Finali terzo posto gironi maschili: Wutzl/Frühbauer (Aut)-Perusic/Schweiner (Cze) 0-2 (16-21, 23-25), Nicolai/Lupo (Ita)-Brunner/Hyden (Usa) 2-1 (21-18, 18-21, 16-14), Winter/Hörl (Aut)-Bryl/Fijalek (Pol), Seidl/Waller (Aut)-Heidrich/Gerson (Sui) 2-0 (22-20, 21-19), Grimalt/Grimalt (Chi)-Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra) 1-2 (19-21, 21-15, 12-15), Kantor/Losiak (Pol)-Varenhorst/Bouter (Ned), Koekelkoren/van Walle (Bel)-Thole/Wickler (Ger), Pedlow/Schachter (Can)-Velichko/Stoyanovskiy (Rus).