Beach volley, World Tour 2018 Mosca. Rossi/Caminati ko al primo turno, tra poco Lupo/Nicolai

Inizia con una sconfitta l’avventura dell’Italbeach al torneo 4 Stelle di Mosca. La coppia azzurra Rossi/Caminati è stata sconfitta 2-1 (21-19, 20-22, 15-11) dai vice campioni del mondo austriaci Doppler/Horst. Nella finale per il terzo posto che dà accesso ai sedicesimi di finale gli azzurri affronteranno i francesi Krou/Aye, sconfitti nella semifinale da Vitor Felipe/Evandro.

Tra poco in campo la coppia numero uno azzurra, Lupo/Nicolai contro i russi Hudyakov/Bykanov. Nell’altra semifinale di fronte Alison/Andrè e i cileni Grimalt/Grimalt. Sconfitta anche per Menegatti/Orsi Toth, travolte con un secco 2-0 (21-13, 21-15) dalle statunitensi Larsen/Stockman. Nella finale per il terzo posto e la qualificazione ai sedicesimi le azzurre affronteranno le svizzere Caluori/Gerson.