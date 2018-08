Beach volley, World Tour 2018 Finali Amburgo. Quinto posto per Lupo/Nicolai

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Paolo Nicolai e Daniele Lupo nelle Finali del World Tour in programma ad Amburgo. La coppia azzurra, arrivata non al meglio della condizione all’appuntamento tedesco, è stata sconfitta nei quarti di finale con un secco 2-0 (21-18, 21-18) dai polacchi Bryl/Fijalek che dunque contenderanno ai connazionali Kantor/Losiak un posto nella finale del prestigioso torneo.

Nel primo set azzurri sempre ad inseguire. Sotto 14-11, riescono a pareggiare a quota 16, poi nel finale subiscono un altro break di 3-0 (20-17) e si arrendono con il punteggio di 21-18. Nel secondo set, dopo un illusorio 4-2 iniziale, gli italiani vanno sotto 9-14, poi si riprendono e avvicinano gli avversari fino al 18-19 (muro di Nicolai) ma subiscono due punti consecutivi e perdono ancora 21-18, lasciando via libera agli avversari. Nell’altra semifinale i padroni di casa Wickler/Thole superano 2-1 (22-20, 15-21, 15-13) i lettoni Plavins/Tocs e affronteranno Mol/Sorum nella seconda semifinale.

Così i risultati del girone A femminile: Sude/Laboureur (Ger)-Hughes/Summer (Usa) 1-2 (21-14, 19-21, 8-15), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Bansley/Wilkerson (Can) 0-2 (17-21, 16-21), Bansley/Wilkerson (Can)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-0 (21-19, 21-15), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Hughes/Summer (Usa) 2-0 (24-22, 21-18), Sude/Laboureur (Ger)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-0 (24-22, 21-19), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-1 (21-14, 16-21, 15-8), Hughes/Summer (Usa)-Bansley/Wilkerson (Can) 1-2 (20-22, 21-14, 10-15), Sude/Laboureur (Ger)-Bansley/Wilkerson (Can) 2-0 (21-19, 21-13)

Oggi: Sude/Laboureur (Ger)-Maria Antonelli/Carol (Bra), Hughes/Summer (Usa)-Keizer/Meppelink (Ned)

Così i risultati del girone B femminile: Humana-Paredes/Pavan (CAN)-Artacho Del Solar/Clancy (AUS) 0-2 (16-21, 19-21), Agatha/Duda (Bra)-Schneider/Bieneck (Ger) 2-1 (19-21, 21-17, 17-15), Hermannova/Slukova (Cze)-Artacho Del Solar/Clancy (Aus) 2-1 (21-18, 19-21, 16-14), Agatha/Duda (Bra)-Humana-Paredes/Pavan (Can) 2-0 (21-19, 21-15), Hermannova/Slukova (Cze)-Schneider/Bieneck (Ger) 2-1 (20-22, 21-13, 15-12), Agatha/Duda (Bra)-Artacho Del Solar/Clancy (Aus) 0-2 (18-21, 12-21), Schneider/Bieneck (Ger)-Humana-Paredes/Pavan (Can) 0-2 (19-21, 17-21), Hermannova/Slukova (Cze)-Humana-Paredes/Pavan (Can) 0-2 (17-21, 19-21).

Oggi: Hermannova/Slukova (Cze)-Agatha/Duda (Bra), Schneider/Bieneck (Ger)-Artacho Del Solar/Clancy (Aus).