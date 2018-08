Beach volley, World Tour 2018, Finali Amburgo. Lupo/Nicolai: sconfitta indolore! Stasera nei quarti contro Bryl/Fijalek

Sconfitta indolore per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nell’ultima sfida dei gironi preliminari delle Finali del World Tour 2018 ad Amburgo. Gli azzurri perdono 2-1 con i russi Stoyanovskiy/Velichko ma grazie al quoziente punti, sopravanzano al terzo posto proprio la coppia russa e volano ai quarti di finale dove alle 19.45 affronteranno la coppia polacca Fijalek/Bryl, seconda nel girone B.

Ancora una volta gli italiani (che due anni fa esatti, battendo proprio una coppia russa, Krasilnikov/Semenov, conquistarono la finale olimpica a Copacabana), come era capitato con Thole/Wickler ieri, non hanno saputo capitalizzare un buon vantaggio nel tie break facendosi raggiungere e superare nel finale del set decisivo. Perso il primo parziale 21-18, Lupo/Nicolai hanno dominato il secondo set con il punteggio di 21-16. Nel tie break azzurri avanti 9-6 e 13-10 ma Stoyanovskiy/Velichko sono riusciti a pareggiare il conto a quota 14 e, dopo aver annullato sei match ball consecutivi agli azzurri, hanno ribaltato il punteggio vincendo al primo tentativo 20-18.

La vittoria di Kantor/Losiak sugli imbattuti nei primi tre match Thole/Wickler, ha regalato alla coppia polacca il primo posto nel girone e la qualificazione alle semifinali. Semifinali già conquistate anche per i norvegesi Mol/Sorum che hanno perso oggi l’imbattibilità che durava da ben 22 incontri (con i successi nei due Major Series di Gstaad e Vienna e nell’Europeo olandese) contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen, comunque eliminati nonostante la bella impresa. Questa sera alle 20.45 si gioca il secondo e ultimo quarto di finale tra Thole/Wickler e i lettoni Plavins/Tocs, terzi nel girone B. In caso di successo Lupo/Nicolai affronteranno un’altra coppia polacca, proprio Kantor/Losiak con cui hanno ottenuto ieri sera un successo fondamentale per il passaggio del turno.

Così i risultati del girone A maschile: Kantor/Losiak (Pol)-Nicolai/Lupo (Ita) 1-2 (21-16, 16-21, 13-15), Thole/Wickler (Ger)-Stoyanovskiy/Velichko (Rus) 2-0 (21-19, 21-11), Kantor/Losiak (Pol)-Samoilovs/Smedins (Lat) 2-0 (21-17, 21-18), Thole/Wickler (Ger)-Nicolai/Lupo (Ita) 2-1 (21-17, 18-21, 15-13), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Samoilovs/Smedins (Lat) 2-1 (21-18, 19-21, 15-13), Samoilovs/Smedins (Lat)-Nicolai/Lupo (Ita) 1-2 (21-16, 14-21, 10-15), Kantor/Losiak (Pol)-Stoyanovskiy/Velichko (Rus) 2-0 (21-18, 21-16), Thole/Wickler (Ger)-Samoilovs/Smedins (Lat) 2-1 (17-21, 21-12, 15-12), Nicolai/Lupo (Ita)-Stoyanovskiy/Velichko (Rus) 1-2 (18-21, 21-16, 18-20), Kantor/Losiak (Pol)-Thole/Wickler (Ger) 2-0 (21-15, 21-15).

Così i risultati del girone B maschile: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Plavins/Tocs (Lat) 1-2 (23-21, 19-21, 13-15), Mol/Sørum (Nor)-Bryl/Fijalek (Pol) 2-0 (21-18, 21-16), Mol/Sørum (Nor)-Plavins/Tocs (Lat) 2-1 (18-21, 21-19, 15-12), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Herrera/Gavira (Esp) 2-0 (22-20, 23-21), Bryl/Fijalek (Pol)-Herrera/Gavira (Esp) 2-1 (13-21, 21-12, 15-12), Herrera/Gavira (Esp)-Plavins/Tocs (Lat) 1-2 (32-34, 21-17, 12-15), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Bryl/Fijalek (Pol) 1-2 (16-21, 21-19, 9-15), Mol/Sørum (Nor)-Herrera/Gavira (Esp) 2-0 (21-14, 21-15), Mol/Sørum (Nor)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 1-2 (21-17, 23-25, 13-15), Plavins/Tocs (Lat)-Bryl/Fijalek (Pol) 2-1 (19-21, 21-17, 9-15).

Quarti di finale maschili: Lupo/Nicolai (Ita)-Bryl/Fijalek (Pol), Thole/Wickler (Ger)-Plavins/Tocs (Lat)

Così i risultati del girone A femminile: Sude/Laboureur (Ger)-Hughes/Summer (Usa) 1-2 (21-14, 19-21, 8-15), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Bansley/Wilkerson (Can) 0-2 (17-21, 16-21), Bansley/Wilkerson (Can)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-0 (21-19, 21-15), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Hughes/Summer (Usa) 2-0 (24-22, 21-18), Sude/Laboureur (Ger)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-0 (24-22, 21-19), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Keizer/Meppelink (Ned), Hughes/Summer (Usa)-Bansley/Wilkerson (Can) 1-2 (20-22, 21-14, 10-15), Sude/Laboureur (Ger)-Bansley/Wilkerson (Can)

Domani: Sude/Laboureur (Ger)-Maria Antonelli/Carol (Bra), Hughes/Summer (Usa)-Keizer/Meppelink (Ned)

Così i risultati del girone B femminile: Humana-Paredes/Pavan (CAN)-Artacho Del Solar/Clancy (AUS) 0-2 (16-21, 19-21), Agatha/Duda (Bra)-Schneider/Bieneck (Ger) 2-1 (19-21, 21-17, 17-15), Hermannova/Slukova (Cze)-Artacho Del Solar/Clancy (Aus) 2-1 (21-18, 19-21, 16-14), Agatha/Duda (Bra)-Humana-Paredes/Pavan (Can) 2-0 (21-19, 21-15), Hermannova/Slukova (Cze)-Schneider/Bieneck (Ger) 2-1 (20-22, 21-13, 15-12), Agatha/Duda (Bra)-Artacho Del Solar/Clancy (Aus), Schneider/Bieneck (Ger)-Humana-Paredes/Pavan (Can) 0-2 (17-21, 19-21), Hermannova/Slukova (Cze)-Humana-Paredes/Pavan (Can)

Domani: Hermannova/Slukova (Cze)-Agatha/Duda (Bra), Schneider/Bieneck (Ger)-Artacho Del Solar/Clancy (Aus).