Beach volley, World Tour 2018 Finali Amburgo. Lupo/Nicolai all’inferno e ritorno: passaggio del turno vicino

Una sconfitta e una vittoria per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nella seconda giornata dedicata alle sfide dei gironi preliminari alle Finali del World Tour di Amburgo e tutto ancora aperto per la conquista dei quarti di finale o della semifinale diretta (le vincenti dei due gironi in semifinale, le seconde e le terze ai quarti di finale incrociati).

Era iniziata male la giornata degli azzurri, che, dopo la vittoria di rimonta su Samoilovs/Smedins della giornata inaugurale, questa mattina si sono dovuti arrendere (1-2) ai tedeschi Thole/Wickler al termine di un match giocato a corrente alternata. Perso piuttosto nettamente il primo set 21-17, nonostante la rimonta da 7-14 a 15-17, gli azzurri si sono ripresi dominando la parte centrale del secondo set (da 14-13 a 19-14) e vincendo 21-18. Nel tie break Nicolai/Lupo non sono riusciti a sfruttare una partenza a razzo (5-1) facendosi raggiungere sul 10-10 e cedendo nel finale con il punteggio di 15-13.

Ancora una rimonta vincente, invece, per gli azzurri nella seconda gara di giornata contro i polacchi Kantor/Losiak che hanno dominato il finale del primo set (da 16-15 a 21-16 con un break di 5-1). Gli italiani sono riusciti a pareggiare il conto con lo stesso punteggio di 21-16 nel secondo set e nel tie break hanno sfruttato un break di 3-0 (da 3-4 a 6-4) per tenere a distanza gli avversari, facendo fruttare al meglio la fase cambio palla e si sono imposti 15-13.

L’attesa domani è per la doppia sfida Kantor/Losiak-Thole/Wickler e Lupo/Nicolai-Stoyanovskiy/Velichko: i due vincitori supereranno il turno (uno dei due direttamente alle semifinali), mentre tra le due sconfitte sarà il quoziente punti a decidere chi disputerà i quarti di finale.

Così i risultati del girone A maschile finora: Kantor/Losiak (Pol)-Nicolai/Lupo (Ita) 1-2 (21-16, 16-21, 13-15), Thole/Wickler (Ger)-Stoyanovskiy/Velichko (Rus) 2-0 (21-19, 21-11), Kantor/Losiak (Pol)-Samoilovs/Smedins (Lat) 2-0 (21-17, 21-18), Thole/Wickler (Ger)-Nicolai/Lupo (Ita) 2-1 (21-17, 18-21, 15-13), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Samoilovs/Smedins (Lat) 2-1 (21-18, 19-21, 15-13), Samoilovs/Smedins (Lat)-Nicolai/Lupo (Ita) 1-2 (21-16, 14-21, 10-15), Kantor/Losiak (Pol)-Stoyanovskiy/Velichko (Rus) 2-0 (21-18, 21-16), Thole/Wickler (Ger)-Samoilovs/Smedins (Lat)

Domani: Nicolai/Lupo (Ita)-Stoyanovskiy/Velichko (Rus), Kantor/Losiak (Pol)-Thole/Wickler (Ger)

Così i risultati del girone B maschile: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Plavins/Tocs (Lat) 1-2 (23-21, 19-21, 13-15), Mol/Sørum (Nor)-Bryl/Fijalek (Pol) 2-0 (21-18, 21-16), Mol/Sørum (Nor)-Plavins/Tocs (Lat) 2-1 (18-21, 21-19, 15-12), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Herrera/Gavira (Esp) 2-0 (22-20, 23-21), Bryl/Fijalek (Pol)-Herrera/Gavira (Esp) 2-1 (13-21, 21-12, 15-12), Herrera/Gavira (Esp)-Plavins/Tocs (Lat) 1-2 (32-34, 21-17, 12-15), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Bryl/Fijalek (Pol) 1-2 (16-21, 21-19, 9-15), Mol/Sørum (Nor)-Herrera/Gavira (Esp) 2-0 (21-14, 21-15)

Domani: Mol/Sørum (Nor)-Brouwer/Meeuwsen (Ned), Plavins/Tocs (Lat)-Bryl/Fijalek (Pol)

Così i risultati del girone A femminile: Sude/Laboureur (Ger)-Hughes/Summer (Usa) 1-2 (21-14, 19-21, 8-15), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Bansley/Wilkerson (Can) 0-2 (17-21, 16-21), Bansley/Wilkerson (Can)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-0 (21-19, 21-15), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Hughes/Summer (Usa) 2-0 (24-22, 21-18), Sude/Laboureur (Ger)-Keizer/Meppelink (Ned)

Domani: Maria Antonelli/Carol (Bra)-Keizer/Meppelink (Ned), Hughes/Summer (Usa)-Bansley/Wilkerson (Can), Sude/Laboureur (Ger)-Bansley/Wilkerson (Can)

Sabato: Sude/Laboureur (Ger)-Maria Antonelli/Carol (Bra), Hughes/Summer (Usa)-Keizer/Meppelink (Ned)

Così i risultati del girone B femminile: Humana-Paredes/Pavan (CAN)-Artacho Del Solar/Clancy (AUS) 0-2 (16-21, 19-21), Agatha/Duda (Bra)-Schneider/Bieneck (Ger) 2-1 (19-21, 21-17, 17-15), Hermannova/Slukova (Cze)-Artacho Del Solar/Clancy (Aus) 2-1 (21-18, 19-21, 16-14), Agatha/Duda (Bra)-Humana-Paredes/Pavan (Can) 2-0 (21-19, 21-15), Hermannova/Slukova (Cze)-Schneider/Bieneck (Ger)

Domani: Agatha/Duda (Bra)-Artacho Del Solar/Clancy (Aus), Schneider/Bieneck (Ger)-Humana-Paredes/Pavan (Can), Hermannova/Slukova (Cze)-Humana-Paredes/Pavan (Can)

Sabato: Hermannova/Slukova (Cze)-Agatha/Duda (Bra), Schneider/Bieneck (Ger)-Artacho Del Solar/Clancy (Aus).













Foto Fivb