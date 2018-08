Beach volley, Campionato Italiano 2018, Casalvelino. Carambula e Ingrosso: l’inizio di una nuova avventura?

Sono iniziate questa mattina a Casalvelino le sfide dell’ultima tappa del Campionato Italiano di beach volley prima della Coppa Italia e della Finale che chiuderanno la stagione tricolore prima a Caorle e poi a Catania. Una tappa di ottimo livello con tanti motivi di interesse sia in campo maschile che in quello femminile dove ancora una volta si registra la presenza di alcune coppie azzurre.

In campo maschile la novità più succulenta riguarda il binomio fra Adrian Carambula e Paolo Ingrosso: per ora di ufficiale c’è che si è sciolta la coppia tra Gabriele e Carambula che ha partecipato senza troppa fortuna a cinque tornei del World Tour quest’anno. Se sono rose fioriranno. Abbiati/Andreatta e Cecchini/Dal Molin vanno a caccia del primo successo stagionale, Manni/Bonifazi puntano al tris (che per Bonifazi sarebbe il poker) di vittorie. Tanti gli outsider che possono creare grattacapi alle prime quattro coppie del tabellone.

In campo femminile arrivano dalle qualificazioni le nazionali Gradini/Puccinelli, Varrassi/Scampoli e Costantini/Barboni, prima volta da teste di serie numero uno per Colombi/Breidenbach, protagoniste di una bellissima stagione ma le pretendenti alla vittoria sono anche le altre due coppie che hanno vinto una tappa finora, Debora Allegretti/Annibalini e Benazzi/Leonardi, oltre a Toti/Jessica Allegretti, ancora a caccia del primo sigillo stagionale.

TORNEO MASCHILE

2° TURNO QUALIFICAZIONI: Arezzo Di Trifiletti/Nicotra-Guardabascio/Capriolo 2-0 (21-16, 21-12); Pizzileo/Pizzileo-Boesso/Gabriele 2-0 (22-20, 21-16); Canegallo/Casellato-Gambarelli/Grigolo 2-0 (21-12, 21-16); Zurini/Del Carpio-Marchetto/Di Silvestre 2-1 (21-17, 15-21, 15-5); Negri/Falcione-Mazza/Laganà 2-1 (13-21, 21-17, 18-16); Ciccarelli/D’Amico-Morelli/Rossi 0-2 (9-21, 20-22).

MAIN DRAW: Andreatta/Abbiati; Cecchini/Dal Molin; Manni/Bonifazi; Carambula/Ingrosso; Giumelli/Ficosecco; Colaberardino/De Luca; De Fabritiis/Michienzi; Carucci/Lupo; Windisch/Cappio; Amore/Storari; Arezzo Di Trifiletti/Nicotra; Morelli/Rossi; ZurinI/Del Carpio; Canegallo/Casellato; Pizzileo/Pizzileo; Negri/Falcione.

TORNEO FEMMINILE

2° TURNO QUALIFICAZIONI: Varrassi/Scampoli-Pisani/Puccini 2-1 (18-21, 21-12, 15-9); Tomaselli/Lo Re-Lo Prieno/Fiore 2-0 (23-21, 21-15); Piccoli/Arcaini-Aime/Cimmino 0-2 (18-21, 14-21); Gradini/Puccinelli-Cozzi/Foresti 2-0 (21-18, 21-12); Cutrì/Prioglio-Luca/Culiani 0-2 (17-21, 13-21); Bulgarelli/PinI-Costantini/Barboni 0-2 (15-21, 11-21).

MAIN DRAW: Colombi/Breidenbach; Toti/j. Allegretti; D. Allegretti/Annibalini; Leonardi/Benazzi; Ferraris/Michieletto; Lantignotti/Colzi; Sacco/Enzo; Dalmazzo/Bonifazi; Varrassi/Scampoli; Costantini/Barboni; Gradini/Puccinelli; Luca/Culiani; Tomaselli/Lo Re; Aime/Cimmino; Cozzi/Foresti; Kirwan/Macdonald.