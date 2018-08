Beach volley, Campionato Italiano 2018, Caorle. Che spettacolo la Coppa Italia: quasi cento coppie iscritte!

Sono in arrivo gli ultimi due appuntamenti della stagione tricolore e il grande successo del campionato italiano 2018 è certificato dal numero di coppie iscritte al penultimo atto: ben novantuno che da venerdì (con le qualificazioni) fino a domenica sulla sabbia di Caorle si daranno battaglia per la conquista della Coppa Italia. In campo tutto il meglio del beach volley italiano, se si escludono le tre coppie top della nazionale, Lupo/Nicolai, Rossi/Caminati e Menegatti/Orsi Toth che potrebbero però iscriversi alla finale che assegna il titolo tricolore a Catania la settimana successiva.

In campo maschile la testa di serie numero 1 spetta alla coppia che, pur fuori dal giro della Nazionale, meglio si è comportata quest’anno nel World Tour, Abbiati/Andreatta che vuole finalmente essere profeta in patria al termine di una stagione in cui manca ancora il sigillo nel circuito tricolore. Chi, invece, non si è fatto mancare nulla è la testa di serie numero 2, Manni/Bonfiazi, due successi per il primo, tre per il secondo e ancora un’ottima condizione che ha permesso loro di chiudere sul terzo gradino del podio a Casal Velino tre settimane fa. Cecchini/Dal Molin puntano alla prima vittoria stagionale, mentre Adrian Carambula, dopo il successo di Casal Velino con Paolo Ingrosso (assente a Caorle), ci riproverà in coppia con l’esperto Paolo Ficosecco. A seguire De Luca/Colaberardino, gli azzurri Windisch/Cappio, De Fabritiis/Michienzi, Di Stefano/Vanni, Pizzolotto/Chinellato, Arienti/Crusca.

In campo femminile sono tante le coppie della Nazionale italiana al via al termine di una stagione che solo a sprazzi ha regalato soddisfazioni alle ragazze del Club Italia. Le favorite numero uno per la vittoria finale, anche se al via con la testa di serie numero 3, sono Traballi/Zuccarelli, quarte domenica scorsa nel torneo di rodaggio a Cesenatico ma al via con il coltello fra i denti nel secondo torneo più importante della stagione a livello nazionale. Elena Colombi e Sara Breidenbach vogliono chiudere con un titolo la loro stagione magica, proseguita anche a Cesenatico domenica scorsa: le due atlete lombarde partono con la testa di serie numero 1, mentre Toti/J. Allegretti (finaliste di Cesenatico) partiranno con il numero 2. Benazzi/Leonardi, che hanno già nel carnet due tappe del circuito tricolore, sono al numero 4 del tabellone, poi a seguire D. Allegretti/Annibalini, Ferraris/Michieletto, Lantignotti/Colzi, Gradini/Puccinelli, Godenzoni/Leoni, Fasano/Sacco. Dalle qualificazioni partiranno le coppie federali Varrassi/Scampoli, Costantini/Barboni e Piccoli/They.