Basket, si ritira Juan Carlos Navarro: la stella del Barcellona entrerà a far parte della dirigenza del club

Juan Carlos Navarro si ritira. Cinque, semplici parole per riassumere un annuncio che era già nell’aria, ma che fa ugualmente effetto. “La Bomba”, dopo vent’anni di successi, andrà a occupare un posto nella dirigenza del Barcellona, il club che gli ha donato le maggiori affermazioni in fatto di club.

Col Barça, Navarro ha vinto praticamente tutto: in Spagna, otto campionati, sette Coppe del Re, cinque Supercoppe; in Europa, una Coppa Korac* nel 1998-99 e due Euroleghe. Proprio in Eurolega, La Bomba è il realizzatore più prolifico della storia, con 4152 punti in 341 partite (12,18 di media), diventandone MVP assoluto nella stagione 2008-09.

Con la nazionale della Spagna, invece, il giocatore ha conquistato l’oro ai Mondiali nel 2006, l’argento alle Olimpiadi 2008 e 2012 e il bronzo a quelle 2016, l’oro agli Europei 2009 e 2011, l’argento a quelli 2003 e 2007 e il bronzo a quelli 2001 e 2017; nel 2011, inoltre, è stato nominato MVP dell’intero Europeo.

Eppure, la storia di Navarro si sarebbe potuta evolvere diversamente: nel 2008, infatti, è andato a giocare in NBA con i Memphis Grizzlies, facendo anche bene (10,9 punti di media) e rivelandosi tra i migliori rookie dell’annata. Il richiamo di Barcellona, però, è stato troppo forte e, complice anche un’offerta impossibile da rifiutare, il ritorno in Europa è stato facile da scegliere.

Sono già tantissimi i tributi che, di minuto in minuto, arrivano da società, giocatori, tifosi per salutare un uomo che ha preso il basket europeo e, con quel tiro ad arco che ha segnato un’epoca, l’ha portato verso la dimensione che occupa adesso, consegnandosi alla storia del gioco come uno dei più grandi europei ad averlo mai interpretato.

🏀 Juan Carlos Navarro to join @FCBbasket structure. ‘La Bomba’ is leaving behind a hugely successful 20-year career with the first team ▶ https://t.co/gEhO8bfJfw 🔵🔴 #GràciesNavarro pic.twitter.com/UrguPdIJUx — Barça Basket (@FCBbasket) August 17, 2018

Thanks for sharing the court with our team so many times. It's been an honor Juan Carlos Navarro. Forever Bomba @FCBbasket pic.twitter.com/aiu4tF670h — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) August 17, 2018

Finally no more points to #Zalgiris basket by Juan Carlos Navarro 😉 #LaBomba finishes his glorious career! 💣#LEGEND 😇 pic.twitter.com/kzMZRJuYfj — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) August 17, 2018

*Per chi non la ricordasse, la Coppa Korac era la terza coppa europea per importanza, anche se sostanzialmente pari alla Coppa Saporta (che era, in sostanza, la Coppa delle Coppe) per popolarità e prestigio. Dal 2002 le due coppe sono state unite nell’ULEB Cup, poi diventata Eurocup.













Credit: Ciamillo