Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Marco Belinelli verso l’assenza contro Polonia e Ungheria

Eurobasket 2017 - Final Phase - Round of 16 Finlandia Italia Finland Italy FIP 2017 Istanbul, 09/09/2017

La notizia è rimbalzata dalle pagine dell’edizione odierna de Il Gazzettino e trova sempre maggiori conferme col passare delle ore: Marco Belinelli si sarebbe reso indisponibile a essere convocato per le due gare della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 che l’Italia dovrà giocare il 14 settembre contro la Polonia e il 17 settembre in Ungheria.

Belinelli, che ha firmato di recente un contratto biennale col quale ritorna ai San Antonio Spurs, avrebbe già comunicato alle sfere federali la propria assenza per l’incontro di Bologna e quello di Debrecen, nonché per il torneo preparatorio di Amburgo che si svolgerà subito dopo il raduno della Nazionale a Pinzolo. Il giocatore di San Giovanni in Persiceto, nella sua carriera, ha saltato pochissime volte le estati con la Nazionale.

Resta tuttora aperta la questione che, dopo le varie litigate estive con coach Meo Sacchetti, riguarda Danilo Gallinari: ci sarà o non ci sarà? In attesa della risposta, è assicurato il ritorno della coppia italiana del Fenerbahce, formata da Gigi Datome e da Nicolò Melli.

Credit: Ciamillo