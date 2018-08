Calcio, Serie A 2018-2019: Atalanta-Frosinone 4-0. Papu Gomez ispiratissimo, ciociari travolti

La sfida tra Atalanta e Frosinone non ha avuto storia: il posticipo della prima giornata di Serie A sorride agli orobici, che travolgono con un netto 4-0 la compagine ciociara. Mattatore della serata “Papu” Gomez: due gol, due assist, partita da incorniciare. Tutta la squadra, causa Europa League, è già in forma, ma l’argentino svetta su tutti: giovedì a Reggio Emilia, contro i danesi del Copenhagen, bisognerà completare l’opera.

Nel primo tempo l’Atalanta parte forte, ma un lampo di Ciano fa tremare Bergamo: al 10′ la sua conclusione di destro si infrange contro il palo. Sarà l’unica sortita offensiva degna di nota degli ospiti. Passano 4′ infatti e Gomez spacca la partita: la Dea si porta in vantaggio sfruttando un errato disimpegno della difesa ciociara. Ne approfitta il Papu, che fredda Sportiello. L’argentino è in palla e distribuisce assist a profusione: Barrow, al contrario, non è in serata e butta alle ortiche il lavoro del compagno di squadra. Frosinone non pervenuto.

Ad inizio ripresa la musica non cambia, anzi, la Dea passa subito: al 48′ grande azione di Gomez, che semina il panico tra gli avversari, evita di servire Gosens, in fuorigioco, e mette la sfera sui piedi di Hateboer, che raddoppia, fulminando Sportiello. La partita è ormai in discesa, Gasperini toglie Barrow e butta nella mischia Zapata, che mette in campo una grandissima voglia di giocare, ma al 61′ è nuovamente Gomez ad illuminare: avanza palla al piede per oltre 30 metri, salta due avversari e serve Pasalic, bravo a finalizzare, battendo ancora Sportiello. Partita chiusa, girandola di cambi, ed il pieno recupero sempre Gomez arrotonda il punteggio: al 94′ è 4-0. Serata da incubo per Sportiello, fischiatissimo ex.

TABELLINO

Atalanta-Frosinone 4-0

Marcatori: 14′ e 90’+3′ Gomez, 48′ Hateboer, 61′ Pasalic.

Atalanta: Gollini 6.5, Toloi 6.5, Djimsiti 6, Masiello 6, Hateboer 7, de Roon 6.5, Freuler 6, Gosens 6 (75′ Castagne sv), Pasalic 7.5 (81′ Pessina sv), Barrow 5.5 (54′ Zapata 7.5), Gomez 9. All.: Gasperini 7.

Frosinone: Sportiello 5, Goldaniga 5.5, Salamon 5, Krajnc 5.5, Zampano 5, Chibsah 5.5, Maiello 5 (63′ Soddimo 6), Hallfredsson 5.5, Molinaro 5, Ciano 6 (81′ Pinamonti sv), Perica 5 (81′ Matarese sv). All.: Longo 5.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it