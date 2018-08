Basket femminile: Italia ampiamente sconfitta in terra di Francia, domani si replica

L’Italia perde il primo dei due incontri che la vede opposta alla Francia in quel di Anglet. Le azzurre sono sconfitte con un netto 43-74 da quella che si prefigura come una delle formazioni favorite per il podio dei venturi Mondiali che si svolgeranno a Tenerife, in Spagna. Per le azzurre, solo Caterina Dotto è costante in fase realizzativa (19 punti), mentre le francesi in doppia cifra ne mandano tre, col picco dei 19 di Sandrine Gruda (che, causa gravidanza di Isabelle Yacoubou, vedremo a Schio nella prossima stagione).

L’Italia regge sostanzialmente solo all’inizio della partita e fino al 13 pari, ma la fine del primo quarto si rivela decisiva per le sorti dell’incontro, con Gruda, Chartereau e Ayayi a far danni da tutte le parti, in collaborazione con Epoupa. Marco Crespi commenta molto brevemente l’incontro: “Una partita da cui imparare come indirizzare l’ambizione di ognuna contro una squadra che ha giocato con talento e serietà”.

Del gruppo andato in Francia, sono rimaste oggi a riposo Francesca Dotto e l’appena arrivata Elisa Penna. Il secondo incontro amichevole tra Italia e Francia si svolgerà domani, sempre alle ore 19, sempre ad Anglet.

ITALIA-FRANCIA 43-74

ITALIA – Andrè, Battisodo, Cinili 5, Crippa 1, De Pretto 1, C. Dotto 19, Ercoli, Filippi, Gorini 9, Keys 2, Nicolodi 2, Pan 3. All. Crespi

FRANCIA – Ayayi 11, Badiane 5, Berkani, Bernies 1, Chartereau 12, Duchet, Epoupa 9, Gruda 19, Johannes 3, Kamba 4, Michel 2, Thactchouang 8. All. Garnier

Credit: Ciamillo