Basket, mercato 2018-2019: tutti gli acquisti e le cessioni delle 16 squadre. Più spazio agli italiani con le nuove regole

Mancano meno di due mesi all’esordio del campionato di Serie A 2018-19, che si aprirà il 6 e 7 ottobre con un unico obiettivo da parte di 15 squadre: dimostrare che l’Olimpia Milano non è imbattibile, pur con una campagna acquisti improntata al rafforzamento della rosa che calcherà il parquet del Forum di Assago nelle partite in casa. Andiamo a vedere, in dettaglio, cosa è successo fino a oggi nel mercato delle 16 squadre della massima serie, ricordando che, una volta tanto, sembra che ci sia una certa voglia di dare qualche minuto in più ai giocatori italiani. Resta fermo il fatto che questi minuti in più i nostri connazionali devono dimostrare di meritarli.

OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE MILANO

Il roster dell’Olimpia è progettato non tanto per vincere il campionato, del quale è comunque la favorita naturale, ma per risollevare le proprie sorti in Eurolega. Per questa ragione, la formazione di Simone Pianigiani ha deciso di puntare forte sia sul mercato italiano che su quello estero: dalle nostre parti fanno rumore gli arrivi di Della Valle e Burns, mentre da oltreconfine spiccano gli arrivi di Brooks (che potrà giocare in Nazionale), Nedovic e Mike James. Forse l’unico vero cruccio di Armani è quello di non aver potuto tenere Goudelock, che ha ceduto alle sirene di quella Cina sempre più attraente nell’universo a spicchi.

ARRIVI – Jeff Brooks (ala, da Malaga – EC), Christian Burns (ala, da Cantù), Amedeo Della Valle (guardia, da Reggio Emilia), Simone Fontecchio (ala, da Cremona), Mike James (play, dal Panathinaikos – EL), Nemanja Nedovic (guardia, da Malaga – EC)

PARTENZE – Marco Cusin (centro, Torino), Andrew Goudelock (guardia, Shandong Golden Stars – CBA), Mantas Kalnietis (play, ASVEL Villeurbanne – EC), Amath M’Baye (ala, Virtus Bologna), Davide Pascolo (ala, Trento), Jordan Theodore (play, libero)

CONFERME – Dairis Bertans (guardia), Andrea Cinciarini (play), Arturas Gudaitis (centro), Curtis Jerrells (play), Vladimir Micov (ala), Kaleb Tarczewski (centro)

AQUILA BASKET DOLOMITI ENERGIA TRENTO

Partiti Shields e (non senza sorpresa da parte della dirigenza trentina) Sutton, l’Aquila ha festeggiato il ritorno di Davide Pascolo nella terra che tante fortune gli ha dato. Da valutare l’impatto di Devyn Marble, rimasto fermo molto a lungo per infortunio e tornato all’Aquila dopo le belle cose della stagione 2016-17. La cabina di regia della formazione di Maurizio Buscaglia rimane affidata a Toto Forray, assistito da Nikola Radicevic, l’uomo che ha portato il Gran Canaria a giocare la prima Eurolega della sua storia. Curiosità: a Siviglia (dove ha giocato 5 anni), nella stagione 2014-15, Radicevic era affiancato da Willy Hernangomez e da un certo Kristaps Porzingis. Da vedere anche l’impatto di Mezzanotte in Serie A dopo due buone stagioni al piano inferiore in quel di Treviglio.

ARRIVI – Nikola Jovanovic (centro, dalla Stella Rossa Belgrado – EC), Devyn Marble (guardia, libero), Andrea Mezzanotte (ala, da Treviglio – A2), Fabio Mian (guardia, da Pistoia), Davide Pascolo (ala, da Milano), Nikola Radicevic (play, dal Gran Canaria – EL)

PARTENZE – Shavon Shields (ala, Baskonia – EL), Dominique Sutton (ala, Lietuvos Rytas – EC)

CONFERME – Toto Forray (play), Diego Flaccadori (guardia), Beto Gomes (ala), Dustin Hogue (centro), Luca Lechthaler (centro)

UMANA REYER VENEZIA

A Venezia, Walter De Raffaele s’affida sostanzialmente a un’ossatura già ben nota, da Haynes a Watt passando per Tonut, Bramos e Daye. Dopo diversi su e giù tra NBA e G-League, torna per la terza volta in laguna Julyan Stone, che affiancherà Haynes e Giuri nella divisione dei minuti da play. C’è anche l’aggiunta di un Deron Washington alla ricerca di nuovi stimoli dopo aver avuto un secondo anno leggermente meno buono del primo a Torino. Il tempo dirà se farà dimenticare Hrvoje Peric, finito a Trieste.

ARRIVI – Marco Giuri (play, da Brindisi), Valerio Mazzola (ala, da Torino), Julyan Stone (play, da Charlotte Hornets – NBA), Deron Washington (ala, da Torino)

PARTENZE – Riccardo Bolpin (play-guardia, Pistoia in prestito), Hrvoje Peric (ala, Trieste), Tomas Ress (centro, ritiro)

CONFERME – Paul Biligha (centro), Michael Bramos (guardia-ala), Bruno Cerella (guardia), Austin Daye (ala), Andrea De Nicolao (play), Marquez Haynes (play), Stefano Tonut (guardia), Mitchell Watt (centro),

GERMANI BASKET LEONESSA BRESCIA

Cambi molto radicali all’interno della società bresciana per la stagione ventura, che porterà in città anche l’Eurocup. Sono andati via Michele Vitali (Spagna), Marcus Landry, Bryce Cotton (in Australia) ed Abdel Fall (che cerca più minuti in A2 a Roma sponda Eurobasket); oltre a Brian Sacchetti e Moss, l’unico confermato è l’altro Vitali, Luca, che guiderà un gruppo che vede una componente italiana interessante (Abass-Zerini), così come da scoprire è l’intenzione di Andrea Diana di dare a un duo italiano (Vitali-Laquintana) le chiavi della squadra. C’è curiosità per Bryon Allen, che torna in Italia dopo esser stato, due anni fa, il miglior straniero di A2 a Roseto. Alla squadra, nel raduno, si aggregherà anche Andrea La Torre, che dovrebbe chiudere il contratto con Milano (che l’ha spesso mandato in prestito) e cercare poi una destinazione.

ARRIVI – Awudu Abass (guardia, da Milano), Bryon Allen (guardia, dal Pinar Karsikaya – FEC), Gerald Beverly (ala, dal Liege Basket – BLB), Matteo Caroli (play, da Rimini – C Gold), Marco Ceron (guardia, da Pesaro), Jordan Hamilton (guardia, dall’Hapoel Holon – BCL), Tommaso Laquintana (play, da Pistoia), Eric Mika (centro, da Pesaro), Andrea Zerini (ala-centro, da Avellino)

PARTENZE – Bryce Cotton (play, Perth Wildcats – NBL), Abdel Fall (ala, Eurobasket Roma – A2), Marcus Landry (guardia, libero), Michele Vitali (guardia, Andorra – EC)

CONFERME – Luca Vitali (play), Brian Sacchetti (ala), David Moss (guardia-ala)

SIDIGAS SCANDONE AVELLINO

Non è ancora finito il mercato di Avellino, con Nicola Alberani ancora alla ricerca del terzo play da dare al nuovo coach Nenad Vucinic. Fallito l’assalto a Jordan Theodore (sul quale c’era anche la Stella Rossa che ha poi preso Joe Ragland), c’è ancora sul piatto il nome dell’ex Maccabi Norris Cole, per il quale la società sarebbe disposta a versare cifre non piccole. Per adesso, la Scandone si presenta con le conferme di D’Ercole e Ndiaye, tre volti che bene hanno fatto in A2, la sicurezza di Caleb Green e la scommessa di Sykes. Va compreso quanto peseranno le perdite di Leunen (sceso a Bologna per far tornare in A la Fortitudo) e di Fitipaldo, trasferitosi in Spagna.

ARRIVI – Luca Campani (ala, da Capo d’Orlando – A2), Luca Campogrande (guardia, dalla Poderosa Montegranaro – A2), Matt Costello (ala-centro, dagli Austin Spurs – G-League), Caleb Green (ala, dal Trabzonspor – TBL), Demetris Nichols (ala, dal Cedevita Zagabria – EC), Stefano Spizzichini (ala-centro, da Scafati – A2), Keifer Sykes (play-guardia, dall’Ankara DSI – TBL)

PARTENZE – Patrik Auda (ala, Pistoia), Bruno Fitipaldo (guardia, San Pablo Burgos – ACB), Maarten Leunen (ala, Fortitudo Bologna – A2), Alex Renfroe (play, Manresa – LEB Oro), Thomas Scrubb (guardia-ala, Varese), Andrea Zerini (ala-centro, Brescia)

CONFERME – Lorenzo D’Ercole (play), Hamady Ndiaye (centro), Ariel Filloy (play)

OPENJOBMETIS VARESE

Attilio Caja va alla ricerca di non troppi nomi, ma ben collaudati: tutti gli acquisti, da Archie a Bertoni, da Iannuzzi a Moore e ancora a Scrubb, hanno avuto un passato o un presente di livello nel campionato italiano. Messi insieme ai confermati (tra cui un Matteo Tambone fresco di chiamata dalla Nazionale sperimentale), questi nuovi giocatori danno alla formazione lombarda, che giocherà anche la FIBA Europe Cup, una dimensione che non la porterà quasi certamente a lottare per le prime posizioni, ma che sembra poter aspirare a un campionato tranquillo con speranze di playoff e, perché no, di creare un bel senso di unione con la sua gente, che male non fa mai (e qualche volta spinge oltre i limiti).

ARRIVI – Dominique Archie (ala, dal Bnei Herzliya – IPL), Pablo Bertone (play, da Pesaro), Antonio Iannuzzi (centro, da Torino), Ron Moore (play, da Pistoia), Thomas Scrubb (guardia-ala, Avellino)

PARTENZE – Stan Okoye (ala, Saragozza – ACB), Cameron Wells (guardia, Wurzburg – FEC)

CONFERME – Aleksa Avramovic (guardia), Tyler Cain (centro), Giancarlo Ferrero (ala), Nicola Natali (ala), Matteo Tambone (play)

RED OCTOBER CANTU’

Le vere problematiche di Cantù, più che nella formazione allestita da Pashutin (nuovo), sono quelle legate alla presidenza: è di pochissimi giorni fa l’uscita di scena di Irina Gerasimenko dal posto di numero uno del club canturino. Quanto al campo, si prospetta un altro anno di scommesse sugli USA, tra i quali il nome che spicca è quello del già conosciuto (a queste latitudini) Frank Gaines. Il verdetto delle idee partorite dalla dirigenza canturina spetterà al PalaDesio, che ospiterà ancora una volta Cantù.

ARRIVI – Gerry Blakes (guardia, da Norkkoping – BCL), Nicolò Basile (play, dalla Virtus Roma – A2), Omar Calhoun (guardia, dall’Espoo United – Korisliiga), Shaheed Davis (guardia-ala, dalle Cherkasy Monkeys – FEC), Frank Gaines (guardia, dal Parma Perm – VTB), Jonathan Tavernari (ala, da Sassari), Ike Joseph Udanoh (ala-centro, dal BK Astana – VTB), Francesco Quaglia (centro, da Tortona – A2)

PARTENZE – Christian Burns (ala, Milano), David Cournooh (play, Virtus Bologna), Perry Ellis (ala, Wurzburg – FEC), Giacomo Maspero (ala, Verona – A2), Jaime Smith (play, Sassari)

CONFERME – Maurizio Tassone (guardia), Salvatore Parrillo (play-guardia)

VANOLI CREMONA

C’è il problema dell’ultimo lungo a Cremona: lasciata cadere l’ipotesi di tenere Henry Sims, che la Virtus Roma ha preso con sé in A2, il tentativo che verrà fatto è quello di Landen Lucas, un 2.08 per 109 kg uscito da Kansas per poi giocare 18 partite senza grandi alti ai Toyota Alvark, in Giappone. Lucas sarà aggregato alla squadra nel raduno e tenuto in prova fino a fine settembre. Per il resto, si passa dalla conferma praticamente integrale degli italiani Fontecchio escluso alla sostituzione completa del parco stranieri. L’obiettivo playoff sembra un pochino difficile, sulla carta.

ARRIVI – Peyton Aldridge (ala, da Davidson – NCAA), Drew Crawford (ala, dal Maccabi Rishon LeZion – IPL), Tre Demps (guardia, dal Mons – FEC), Wesley Saunders (guardia-ala, Kataja – Korisliiga)

PARTENZE – Simone Fontecchio (ala, Milano), Kelvin Martin (guardia, Virtus Bologna), Henry Sims (centro, Virtus Roma – A2)

CONFERME – Travis Diener (play), Giulio Gazzotti (ala), Marco Portannese (guardia), Giampaolo Ricci (guardia-ala) Michele Ruzzier (play)

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA

Bisogna partire da un punto necessario da comprendere: le V nere non faranno la squadra pensando a un Alessandro Gentile di ritorno. Il figlio di Nando tenterà il training camp con gli Houston Rockets per provare a strappare un contratto di là dall’Oceano, sia esso un garantito o un two-way che gli permetterebbe di giocare in G-League. Detto ciò, la Segafredo ha cambiato praticamene tutto nel roster per puntare a un risultato migliore dei playoff falliti nell’ultima annata. Alla corte di Pino Sacripanti, di fatto, di importante dell’annata passata resta solo Aradori. Particolari le attenzioni che sono rivolte a Brian QVale, chiamato a dare una svolta ulteriore sotto canestro dopo le due annate col pur bravo Kenny Lawson, tornato in A2 a Forlì.

ARRIVI – Alessandro Cappelletti (play, da Siena – A2), David Cournooh (play, da Cantù), Dejan Kravic (centro, dal Panionios – GBL), Kelvin Martin (guardia, da Cremona), Amath M’Baye (ala, da Milano), Kevin Punter (guardia, dall’AEK Atene – BCL), Brian QVale (centro, dal Lokomotiv Kuban – EC), Tony Taylor (play, dal Banvit Bandirma – EC)

PARTENZE – Stefano Gentile (play, Sassari), Kenny Lawson (centro, Forlì – A2), Klaudio Ndoja (ala, Tortona – A2), Marcus Slaughter (C, Bahcesehir – BSL)

CONFERME – Pietro Aradori (guardia), Alessandro Pajola (play), Filippo Baldi Rossi (ala-centro), Matteo Berti (centro)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Il mercato della Dinamo è il solito mix tra certezze del campionato italiano (Stefano Gentile e Jaime Smith) e scommesse dall’America, come Rashawn Thomas (centro visto a Oklahoma City in G-League) e Jack Cooley, un maestro del fare su e giù tra NBA e G-League con incursioni in europa a Malaga e Ludwigsburg. Confermata una buona parte del pacchetto italiani più Scott Bamforth, autore di una buonissima ultima stagione, c’è da scoprire quanto peserà l’addio dell’esperto Rok Stipcevic.

ARRIVI – Jack Cooley (centro, dai Sacramento Kings – NBA), Stefano Gentile (play, dalla Virtus Bologna), Daniele Magro (centro, da Pistoia), Jaime Smith (play, da Cantù), Terran Petteway (ala, dal PAOK Salonicco – BCL), Rashawn Thomas (ala, dagli Oklahoma City Blue – G-League)

PARTENZE – Rok Stipcevic (play, libero), Jonathan Tavernari (ala, Cantù), Josh Bostic (guardia, Asecco Gdynia – PLK)

CONFERME – Scott Bamforth (guardia), Giacomo Devecchi (guardia-ala), Achille Polonara (ala), Marco Spissu (play)

AUXILIUM FIAT TORINO

L’arrivo in panchina di Larry Brown e il passaggio dal PalaRuffini al PalaVela hanno scosso in positivo l’ambiente cestistico torinese, ben deciso a una svolta dopo un’annata che ha visto la vittoria della Coppa Italia, ma anche un crollo nella seconda metà di stagione che ha trascinato l’Auxilium direttamente fuori dai playoff. Il leggendario allenatore ex Detroit Pistons, oltre ad aver tenuto Poeta e Okeke, ha chiamato a sé alcuni giocatori che ha avuto modo di allenare o incontrare in NCAA, oltre a quella che forse è la scelta di mercato più intrigante dell’anno: Carlos Delfino, praticamente fermo da tempo e di cui nessuno sa le reali condizioni. Certo è che se l’argentino, a 36 anni, dovesse ancora essere in condizione di far male, le cose si farebbero molto interessanti.

ARRIVI – Simon Anumba (guardia, da Battipaglia – B), Tony Carr (guardia, da Penn State – NCAA), Tekele Cotton (guardia, da Ludwigsburg – BCL), Marco Cusin (centro, da Milano), Carlos Delfino (ala), Tra Holder (play, da Arizona State – NCAA), James McAdoo (ala, dagli Agua Caliente Clippers – G-League), Voja Stojanovic (guardia, da Capo d’Orlando – A2), Royce White (centro, dai London Lightning – NBL Canada)

PARTENZE – Valerio Mazzola (ala, Venezia), Deron Washington (ala, Venezia), Andre Jones (guardia, Jesi – A2), Norvel Pelle (centro, Philadelphia 76ers – NBA), Momo Touré (play, Eurobasket Roma – A2)

CONFERME – David Okeke (ala), Peppe Poeta (play)

GRISSIN BON REGGIO EMILIA

A Reggio Emilia si cercano due cose fondamentali: il riscatto dopo una stagione in chiaroscuro (semifinale in Eurocup, ma playoff falliti in campionato) e la possibilità di sopperire alla perdita di Amedeo Della Valle, andato a Milano per tentare l’Eurolega. Tre i nomi interessanti di nuovo arrivo alla corte di Devis Cagnardi (nuovo): Federico Mussini, tornato alla base dopo aver contribuito alla promozione di Trieste, Spencer Butterfield, che ha assommato buoni numeri all’Alba Berlino, e Ricky Ledo, che arriva direttamente dal pianeta Eurolega. Da non sottovalutare, però, anche l’ingresso del nazionale Raphael Gaspardo.

ARRIVI – Raphael Gaspardo (ala, da Pistoia), Federico Mussini (play, da Trieste), Eric Griffin (centro, dall’Hapoel Eilat – IPL), Ricky Ledo (guardia, Anadolu Efes Istanbul – EL), Spencer Butterfield (guardia, Alba Berlino – EC)

PARTENZE – Amedeo Della Valle (guardia, Milano), Jalen Reynolds (centro, Zenit San Pietroburgo – EC), James White (ala, Cento – A2), Chris Wright (play, Trieste), Garrett Nevels (guardia, Gipuzkoa – ACB), Federico Bonacini (guardia, Rieti – A2)

CONFERME – Leonardo Candi (guardia), Riccardo Cervi (centro), Pedro Llompart (play), Niccolò De Vico (guardia-ala), Alessandro Vigori (centro)

PISTOIA BASKET 2000

Perso il treno di Henry Sims, che tra rimanere a Cremona, firmare a Cremona e giocare all’ombra del Colosseo ha preferito quest’ultima scelta, per il momento Pistoia s’è concentrata sul ruolo di guardia titolare, trovando un eccellente colpo in Dominique Johnson, che l’anno scorso realizzava quasi 12 punti di media a Venezia. C’è in corso la valutazione della strada che porterebbe ad Andrea Crosariol; nel frattempo un lungo sarà comunque aggregato alla squadra perché Patrik Auda sarà impegnato con la Nazionale della Repubblica Ceca.

ARRIVI – Patrik Auda (ala, da Avellino), Riccardo Bolpin (play-guardia, da Venezia – prestito), Dominique Johnson (guardia, da Venezia), Kerron Johnson (play, da Ludwigsburg – BCL), Matteo Martini (guardia, da Legnano – A2), Luca Severini (ala-centro, da Casale Monferrato – A2), LJ Peak (ala, dai Wellington Saints – NBL), Ousman Krubally (ala-centro, dal PAOK Salonicco – BCL)

PARTENZE – Raphael Gaspardo (ala, Reggio Emilia), Tommaso Laquintana (play, Brescia), Daniele Magro (centro, Sassari), Fabio Mian (guardia, Trento), Ron Moore (play, Varese), Tyrus McGee (guardia, Afyon Belediye – BSL)

CONFERME – Gianluca Della Rosa (play)

NEW BASKET HAPPY CASA BRINDISI

Mercato pieno di scommesse interessanti per Brindisi, che ha fatto praticamente tabula rasa dell’ultima annata (compreso l’ottimo play Nic Moore, che con Henry Sims punterà a far tornare la Virtus Roma in A). Frank Vitucci ha chiamato diversi personaggi legati al mondo della Serie A2, alcuni già visti in A (Cazzolato e Moraschini), altri no (Zanelli e soprattutto John Brown, un funambolo che in A2 da centro seminava il panico per l’agilità, ma che in A potrebbe essere più utile da 4 atipico). C’è ancora da trovare l’ala piccola: è saltata la pista che portava a Orlando Johnson, e così ora la società avrebbe scelto di puntare su qualcuno già visto in Europa, e in seconda battuta l’ex G-League Michael Gbinije.

ARRIVI – Adrian Banks (guardia, dall’Hapoel Tel Aviv – BCL), John Brown (centro, da Treviso – A2), Nicolò Cazzolato (play, da Bergamo – A2), Riccardo Moraschini (guardia, da Mantova – A2), Jakub Wojciechowski (centro, dall’Anwil Wloclawek – BCL), Alessandro Zanelli (play, da Legnano – A2), Tony Gaffney (ala-centro, dall’Hapoel Tel Aviv – BCL)

PARTENZE – Josh Bostic (ala, Ulm – EC), Marco Giuri (play, Venezia), Nic Moore (play, Virtus Roma – A2), Donta Smith (ala, Pau Orthez – Pro A)

CONFERME –

VL PESARO

Dopo tante difficoltà, la VL sta riuscendo finalmente ad assemblare un roster col quale tentare una salvezza che mai come quest’anno appare difficoltosa. La squadra sembra ruotare tutta attorno a due nomi: il centro ex Lietuvos Rytas Mockevicius e l’ala-centro Erik McCree, già al centro di non poche dispute con Milano. Per Massimo Galli ci sarà ancora da allenare una squadra che parte con del chiaro gap, ma la storia della VL insegna che esiste sempre un motivo per cui credere di poter restare in A.

ARRIVI – Egidijus Mockevicius (centro, dal Lietuvos Rytas – EC), Luca Conti (ala, da Trento), Dominic Artis (guardia, dall’Igokea – ABA League), James Blackmon jr (guardia, dai Wisconsin Herd, G-League), Lamond Murray Jr. (ala, dai Maine Red Claws – G-League), Erik McCree (ala-centro, dai Salt Lake City Stars – G-League), Simone Zanotti (ala, da Porto Sant’Elpidio – B)

PARTENZE – Pablo Bertone (play, Varese), Marco Ceron (guardia, Brescia), Rotnei Clarke (play, Trapani – A2), Eric Mika (centro, Brescia), Michele Serpilli (play, Legnano – A2)

CONFERME – Andrea Ancellotti (ala-centro), Diego Monaldi (play-guardia)

ALMA TRIESTE

Idee chiare per la neopromossa, che punta decisamente a una comoda permanenza in A con il mantenimento di buona parte del blocco italiani della promozione e l’ingresso di diversi ottimi nomi dal fronte stranieri. Perso lo spettacolare Javonte Green, idolo delle folle triestine in A2, sono arrivati William Mosley e Justin Knox per una coppia di centri potenzialmente molto forte, se i due dimostreranno in A quel che hanno fatto in A2 (e in parte Knox l’ha già fatto a Capo d’Orlando). Anche l’arrivo di Chris Wright merita particolare attenzione, così come quello di Hrvoje Peric dal punto di vista dell’esperienza.

ARRIVI – Hrvoje Peric (ala, Venezia), Jamarr Sanders (guardia, Casale Monferrato – A2), Arturs Strautins (ala, Orzinuovi – B), Chris Wright (play, Reggio Emilia), Devondrick Walker (guardia, Delaware 87ers – G-League), Justin Knox (centro, Capo d’Orlando – A2), William Mosley (centro, Legnano – A2)

PARTENZE – Javonte Green (guardia, Ulm – EC), Federico Mussini (play, Reggio Emilia)

CONFERME – Alessandro Cittadini (centro), Juan Fernandez (play), Andrea Coronica (ala), Giga Janelidze (ala), Matteo Da Ros (ala), Daniele Cavaliero (play)













Credit: Ciamillo