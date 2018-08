Basket, Meo Sacchetti: “L’Italia andrà al Mondiale anche senza Gallinari, l’azzurro bisogna sentirselo addosso”. Petrucci difende il giocatore

Il giorno dopo le convocazioni di Meo Sacchetti per le gare di qualificazione ai Mondiali di Cina 2019 che l’Italia giocherà con Polonia e Ungheria il 14 e 17 dicembre, a tenere banco nelle discussioni sono più gli assenti dei presenti. Sul banco degli imputati finiscono Danilo Gallinari e Marco Belinelli, che avrebbero dovuto far parte della spedizione settembrina degli azzurri e si sono tirati indietro in considerazione delle loro prossime prospettive future in NBA.

Dalle pagine de La Repubblica, il coach della Nazionale, come da suo stile, non le manda propriamente a dire in merito: “L’assenza di Gallinari è grave, come quella di Belinelli. Marco mi ha detto che il prossimo campionato NBA, con gli Spurs, sarà molto importante per lui e che preferiva tirarsi fuori. Altri hanno subito risposto presente (Datome ha twittato “L’Italia chiamò”). L’azzurro bisogna sentirselo addosso, non a parole ma con i fatti“.

Su un possibile intervento di Petrucci: “Non si poteva fare nulla. Il potere dell’NBA e la mancata volontà del giocatore non sono ostacoli superabili. Speravo solo che trattandosi di due partite (contro la Polonia a Bologna il 14 settembre e contro l’Ungheria a Debrecen, tre giorni dopo) collocate prima dell’inizio della stagione americana fosse più semplice. Tiriamo una riga e non pensiamoci più.“

Sulle prospettive: “Prima qualifichiamoci. Poi ci chiuderemo in una stanza, io, Petrucci e il team director azzurro Brunamonti e valuteremo. Ora, come premesso, ragioniamo sui presenti. Immaginavo che non sarebbe stato facile, non cado dalle nuvole.”

Su Michele Vitali: “Uno dei simboli di questa nazionale è Michele Vitali, che con Brescia è esploso in questa stagione e ci ha dato una grande mano nel primo girone di qualificazione. Lì, a parte la brutta sconfitta con l’Olanda, abbiamo fatto bene, mostrando una buona attitudine di squadra. Queste sono le armi che abbiamo. Da sabato a Pinzolo lavoreremo durissimo. Alle difficoltà si risponde col lavoro, sempre.”

Contemporaneamente, tenta di smorzare un po’ la polemica il presidente federale Gianni Petrucci, che alla Gazzetta dello Sport dichiara che “Danilo avrebbe voluto esserci, ci siamo incontrati, poi le circostanze non lo hanno permesso“, dove per circostanze si intende la disputa Gallinari-Los Angeles Clippers.

Per Belinelli questa è la quarta estate azzurra saltata sulle ultime 12: non era stato presente nelle gare di qualificazione agli Europei nel 2008, 2012 e 2014. Gallinari, invece, ha saltato molte estati italiane, più spesso per guai fisici che per scelta: parliamo del 2008, 2009, 2010, 2013 e 2014, senza contare le interruzioni da infortunio del 2007 e 2017.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo