Basket, l’Italia Sperimentale vince il torneo di Vicenza superando nettamente la Germania nell’ultimo turno

L’Italia Sperimentale, guidata da Meo Sacchetti, ha vinto il torneo di Vicenza. Dopo le due vittorie dei giorni scorsi, questa sera è arrivata la terza ai danni della Germania Sperimentale, superata col punteggio di 95-72.

Gli azzurri, che hanno perso due giorni fa Niccolò De Vico per rottura del setto nasale, hanno avuto un po’ tutti un buon rendimento, con i picchi fatti registrare da Nicola Akele (18 punti) e Giampaolo Ricci (16). In particolare, Akele è stato nominato MVP del torneo. Per quanto riguarda la partita, l’Italia stavolta mantiene il comando in modo più costante e consistente rispetto ai giorni precedenti, arrivando pure a dilagare fino al +28 nel corso del terzo quarto, prima di controllare la situazione con agio. Sacchetti, a fine partita, ha sottolineato lo spirito trovato all’interno della squadra formatasi, nonché il miglioramento delle linee di passaggio, che ha avuto come conseguenza il miglioramento delle percentuali tanto da due quanto da tre.

L’Italia giocherà un ultimo match nella serata di martedì, sempre a Vicenza, contro Oklahoma State University, una delle diverse formazioni universitarie americane che, in estate, vengono a giocare alcune partite nel nostro Paese. Dopo quell’incontro, il raduno sarà sciolto.

ITALIA-GERMANIA 95-72

ITALIA: Alviti 5, Pecchia 7, Candi 2, Ricci 16, Ruzzier 9, Campogrande 5, Mezzanotte 4, Tambone 8, Bolpin 8, Oliva 6, Marini 7, Akele 18

GERMANIA: Agva 15, Hujic, Ferner, Grof 2, Meisner 3, Figge 8, Hartwich 2, Gloger 3, Kone 17, Ogbe 12, Sengfelder 10

