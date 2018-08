Basket, l’Italia Sperimentale raddoppia battendo le USA East Coast All Stars al torneo di Vicenza

Secondo successo per l’Italia Sperimentale guidata da Meo Sacchetti al torneo di Vicenza. La selezione azzurra ha superato per 100-77 le All Stars della East Coast, che altro non sono che una selezione di giocatori provenienti dalla lega universitaria americana, la NCAA.

Molto importante il fatto che il successo sia giunto con una prova sostanzialmente corale della squadra italiana, che ha mandato 5 uomini in doppia cifra: Andrea Pecchia (11 punti), Giampaolo Ricci (13), Luca Campogrande (15), Pierpaolo Marini (13) e Nicola Akele (12). Nonostante il punteggio, però, va detto che la partita è stata lottata per tre quarti abbondanti, con annessa rimonta delle All Stars americane dal 25-9 dei primi dieci minuti, e che soltanto nell’ultimo periodo Marini, Tambone e Candi sono riusciti a scavare il solco decisivo.

Domani l’Italia completerà questo torneo giocando contro la Germania Sperimentale e giovedì sarà impegnata in una partita amichevole contro la Oklahoma State University.

ITALIA-USA EAST COAST ALL STARS 100-77

ITALIA: Pecchia 11, Alviti 7, Candi 9, Ricci 13, Ruzzier 6, Campogrande 15, Mezzanotte, Tambone 6, Oliva 5, Marini 13, Akele 12

USA EAST COAST ALL STARS: Moore 15, Witt 8, Smith 7, Mike 8,Wheeler 5, Minaya 6, Galloway 4, Stefanovic, Friday 10, Dickey 2, Battey 12, Goss













Credit: Ciamillo