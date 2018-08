Basket, l’Italia sperimentale chiude il raduno battendo nettamente Oklahoma State University

Ultimo impegno prima della fine del raduno per l’Italia Sperimentale guidata da Meo Sacchetti. Gli azzurri hanno facilmente disposto di Oklahoma State University col punteggio di 99-72. Migliore degli italiani è risultato Andrea Pecchia: il giocatore che milita a Treviglio, nel girone Ovest di Serie A2, ha totalizzato 17 punti.

La nostra nazionale si è trovata di fronte una formazione universitaria che, pur mantenendo alcuni giocatori importanti dell’ultima annata in NCAA, non ha propriamente avuto la miglior chimica di squadra di questo mondo. L’Italia ha avuto in Nicola Akele l’uomo di almeno due momenti importanti: una schiacciata spettacolare in un parziale di 10-0 del primo quarto, quattro punti nel 12-0 che, nel secondo periodo, indirizza una prima volta la partita. Il secondo strappo lo danno Ricci, Candi e Bolpin per un distacco che, minuto dopo minuti, si amplia fino ai 26 punti, rendendo sostanzialmente inutile l’ultimo quarto, servito più che altro a far divertire il pubblico (e in questo senso ha fatto sobbalzare tutti una schiacciata di McGriff).

ITALIA-OKLAHOMA STATE UNIVERSITY 99-72

ITALIA: Alviti, Pecchia 17, Candi 10, Ricci 13, Ruzzier, Campogrande 9, Mezzanotte 3, Tambone 14, Bolpin 8, Marini 3, Serpilli 7, Akele 15

OKLAHOMA STATE UNIVERSITY: K.Jones 3, C.Jones 6, Calloo 2, Dziagwa 13, Demuth, Mc Griff 15, Likekele 13, Anei 4, Waters III 9, Weathers 5, Reeves, Cunningham 2













Credit: Ciamillo