Basket, Italia-Repubblica Ceca: Finale Europei Under 16 femminili 2018. Data, programma, orari e tv

Italia Basket Under 16 Femminile | Credits: FIBA Official Website / Eurobasket Women Under 16

L’estate delle nazionali giovanili si chiude con l’Italia Under 16 femminile che arriva in finale agli Europei di categoria. Le azzurrine, dopo aver eliminato Francia e Spagna ed esser rimaste imbattute nel corso del torneo, affronteranno la Repubblica Ceca, un’altra nazionale che non ha finora mai perso. Per la rappresentativa italiana, allenata da Giovanni Lucchesi, si crea dunque l’opportunità di andar via dalla Lituania col metallo più prezioso al collo.

Italia-Repubblica Ceca si giocherà domani, sabato 25 agosto, alle ore 20:15 italiane (21:15 in Lituania). Teatro dell’incontro sarà la storica Kaunas Sports Hall, che altro non è che l’ex arena dello Zalgiris Kaunas prima del trasferimento alla Zalgirio Arena datato 2011. L’incontro sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA: il link del relativo video sarà disponibile nelle prossime ore. Il flusso streaming si può vedere anche tramite la pagina Facebook della FIP, Italbasket.

SABATO 25 MAGGIO

20:15 – Italia-Repubblica Ceca – Finale













