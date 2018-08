Calcio, Serie B 2018-2019: Brescia-Perugia 1-1. Gli umbri acciuffano il pari in pieno recupero

Si apre con un pareggio la Serie B 2018-2019 di calcio, con il contestatissimo format a 19 squadre: l’anticipo della prima giornata, Brescia-Perugia, infatti termina con il punteggio di 1-1. Al vantaggio per i padroni di casa, firmato da Bisoli al 43′, rispondono gli ospiti con la rete Vido dal dischetto, siglata nel terzo dei quattro minuti di recupero della ripresa.

Nel Brescia Bisoli fa e disfa: al crepuscolo della prima frazione ottimo inserimento su cross di Curcio per la rete che spacca la partita, ingenuo fallo da rigore dello stesso Bisoli in pieno recupero nella ripresa su Vido che, dopo aver causato l’espulsione di Gastaldello (dal quale riceve un colpo a palla lontana) al 69′, si procura il penalty che in pieno recupero regala al Perugia un punto prezioso.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com

