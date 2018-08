Basket in carrozzina, Mondiali 2018: Italia sconfitta dal Giappone all’esordio

Cominciano male i Mondiali di basket in carrozzina 2018 per l’Italia: ad Amburgo, gli azzurri sono stati sconfitti per 50-58 dal Giappone dopo aver iniziato bene la partita. I nipponici, però, non si sono scomposti e, sulla spinta generata da Kozai (15 punti) e Akita (12) hanno prevalso nel finale punto a punto. All’Italia non sono bastati gli 11 punti di Andrea Giaretti e i 10 di Jacopo Geninazzi; va peraltro fatto notare che gli azzurri sono riusciti a guadagnarsi molte meno opportunità di andare in lunetta rispetto ai giapponesi (1/4 contro 13/16 in termini numerici).

Dopo una prima metà del primo quarto particolarmente equilibrata, dal 3-6 tutti gli azzurri, con contributo principale di Papi e Raourahi, collaborano un bel parziale 11-3 che lancia la nostra Nazionale avanti di 5. Il vantaggio aumenta a 7 punti con un paio di iniziative propiziate da Papi per Raourahi e da Spanu per Carossino. Nell’ultimo minuto e 20 secondi non si segna più, così il risultato dei primi 10 minuti è di 18-11 per l’Italia.

Si realizza poco anche a inizio secondo periodo: l’Italia allunga sul +11 con Papi e Raourahi, ma il Giappone recupera con cinque punti in 20 secondi per via di una tripla di Akita, una persa di Geninazzi e un sottomano di Chokai. Geninazzi si fa perdonare subito dalla media, ma i nipponici iniziano a pressare alto in difesa, ricavando un lento ma inesorabile recupero fino al -1, con Kozai e Murakami sugli scudi e gli azzurri che sbagliano canestri anche piuttosto facili. Geninazzi riesce a far respirare l’Italia, in qualche modo, proprio alla fine: si va all’intervallo lungo sul 28-25.

Il Giappone completa la rimonta al rientro dagli spogliatoi: dopo il canestro di Santorelli, i nipponici piazzano un parziale di 0-9 firmato Akita, Toyoshima, Iwai e Kozai. Coach Di Giusto risponde decidendo di inserire un quintetto con tre lunghi, ed è a quel punto che le percentuali si alzano improvvisamente da entrambe le parti, ma è l’Italia che riesce a trovarsi meglio e a tornare avanti con un ottimo momento realizzativo di Giaretti. Chokai e Fujisawa, però, ristabiliscono un vantaggio giapponese che porta all’ultimo periodo sul 41-44.

Nei primi tre minuti dell’ultimo quarto non si segna praticamente mai, eccettuato un canestro di Santorelli per il 43-44. Gli errori banali da entrambe le parti sono molti; Kozai dalla lunetta riporta a tre i punti di vantaggio del Giappone, che poi prova la fuga coi punti di Chokai del 43-50 con 4’47” da giocare. L’Italia però non si arrende, e con un sottomano di Santorelli e una tripla di Giaretti risale fino al -2. Prova ad accendersi Fujimoto, che però a due liberi fa seguire un’infrazione di tre secondi; dall’altra parte non fa meglio Giaretti, che perde malamente palla. Geninazzi segna il canestro del 50-52, poi piazza una gran stoppata che non serve, però, a evitare una successiva dormita difensiva italiana: il Giappone entra nell’ultimo minuto sul 50-54 e si tiene ben stretto il vantaggio. La partita finisce 50-58, il Giappone esordisce bene, per l’Italia ci sarà la necessità di riscatto domani alle 11:45 contro il Brasile.

ITALIA-GIAPPONE 50-58

ITALIA – Papi 6, Geninazzi 10, De Maggi, Spanu 6, Giaretti 11, Stupenengo 2, Santorelli 6, Carossino 3, Beltrame, Ghione ne, Raourahi 6, Schiera. All. Di Giusto

GIAPPONE – Toyoshima 5, Chokai 8, Kawahara, Furusawa, Mijayima, Fujisawa 4, Fujimoto 6, Murakami 4, Akita 12, Iwai 4, Kozai 15, Akeda ne. All. Oikawa













