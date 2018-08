Ranking FIFA: l’Italia sprofonda in 21^ posizione, mai così male! Francia al comando

L’Italia del calcio è sempre più in basso. La mancata qualificazione ai Mondiali 2018 è costata carissimo alla nostra Nazionale che è sprofondata in 21^ posizione nel ranking FIFA: per la prima volta nella storia (questa classifica esiste dal 1993) ci troviamo al di fuori della top 20. Si tratta di uno scivolone importante perché è proprio questo ranking a definire le fasce per i vari sorteggi delle competizioni internazionali e dunque è importante essere nelle primissime piazze per incontrare degli avversari sulla carta più morbidi. L’assenza in Russia ci è costata tantissimo e abbiamo perso un sacco di punti, dunque bisognerà già iniziare a risalire a partire dal 7 settembre quando affronteremo la Polonia nella prima partita della neonata Nations League.

Tra l’altro sono cambiati anche i criteri con cui viene stilata la classifica in modo da poterla rendere più reale e più vicina alla forza delle varie Nazionali. Al momento guida la Francia, i freschi Campioni del Mondo precedono il Belgio terzo nella rassegna iridata e il Brasile mentre la Croazia finalista è quarta. Italia appunto 21esima addirittura alle spalle di Galles e Perù. Di seguito il nuovo ranking FIFA.

RANKING FIFA:

1. Francia 1726

2. Belgio 1723

3. Brasile 1657

4. Croazia 1643

5. Uruguay 1627

6. Inghilterra 1615

7. Portogallo 1599

8. Svizzera 1597

9. Spagna 1580

9. Danimarca 1580

11. Argentina 1574

12. Cile 1570

13. Svezia 1565

14. Colombia 1563

15. Germania 1561

16. Messico 1560

17. Olanda 1540

18. Polonia 1538

19. Galles 1536

20. Perù 1535

21. Italia 1537













Foto: photoplanet.am – Shutterstock.com