Basket, Serie A: Avellino, arriva Norris Cole! Che colpo di mercato

La Sidigas Avellino ha messo a segno uno tra i colpi più importanti del mercato cestistico estivo: per la formazione irpina, infatti, è ufficiale l’arrivo di Norris Cole, giocatore che ha messo insieme minuti importanti anche a livello di finali NBA coi Miami Heat e che ha trascorso l’ultima stagione al Maccabi Tel Aviv.

Norris Cole, nato a Dayton, in Ohio, il 13 ottobre 1988, ha giocato per quattro anni nell’università di Cleveland State, mettendo insieme 21.7 punti di media nella sua quarta e ultima stagione accademica. Finito ai Miami Heat del trio LeBron James-Dwyane Wade-Chris Bosh, ha saputo ritagliarsi spazi di una certa importanza nelle due stagioni in cui l’anello è arrivato dalle parti di South Beach. Cole è rimasto agli Heat fino alla stagione 2014-15, raccogliendo circa 6 punti di media all’anno, prima di essere spedito ai New Orleans Pelicans, dove ha migliorato sensibilmente le proprie statistiche realizzative, superando la doppia cifra di media nel 2015-16 nonostante un infortunio che l’ha fermato nelle prime fasi dell’annata. Cole non ha però scelto di rimanere negli States, preferendo le sirene di Shandong, in Cina, dove è rimasto per nove partite prima di essere riportato in patria dagli Oklahoma City Thunder per fare il terzo play alle spalle di Russell Westbrook e Semaj Christon. I Thunder sono la sua ultima destinazione americana, dal momento che si è trasferito al Maccabi Tel Aviv, dove ha realizzato 11,8 punti di media in campionato e 11,1 in Eurolega, pur facendo parte di una stagione abbastanza sfortunata della squadra israeliana.

Il GM della Sidigas, Nicola Alberani, saluta così l’arrivo del giocatore: “Cole è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, è un colpo importante per il nostro mercato e che si incastra alla perfezione nel nostro mosaico tecnico e umano. Può ricoprire indifferentemente il ruolo di play e di guardia, ha tantissima esperienza e viene ad Avellino convinto di poter fare bene: la vetrina europea gli interessa molto ed ha avuto sicuramente peso nella sua scelta. Confidiamo nella sua veloce integrazione con i compagni di squadra e siamo sicuri che sarà un vero e proprio valore aggiunto per il roster. Un ringraziamento a tutto lo staff, che ha avuto la pazienza necessaria che ci ha consentito di mettere la ciliegina sulla torta”.













