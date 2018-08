Basket femminile: Italia ancora sconfitta in Francia, ma ci sono miglioramenti

Seconda amichevole e seconda sconfitta per l’Italia contro la Francia ad Anglet. Le azzurre, pur mostrandosi in miglior giornata rispetto a ieri, sono state sconfitte per 53-74. Per la formazione di Marco Crespi, che quest’oggi ha lasciato a riposo Elisa Ercoli e Valeria Battisodo, la più prolifica realizzatrice è stata Elisa Penna con 15 punti, seguita da Olbis Andrè con 12 e Francesca Dotto con 11. In casa francese, Marine Johannes ha guidato le compagne con 21 punti, seguita da Sandrine Gruda che ne ha piazzati (ancora) 19.

L’incontro inizia sulla falsariga di ciò che è successo 24 ore prima, con l’Italia spinta da Francesca Dotto e Penna. Quando la Francia inizia a premere sull’acceleratore, però, le azzurre reggono fino al finale di secondo quarto, quando il 4/4 da tre di Johannes crea serie difficoltà alle ospiti. Pur tornando per tre volte a -11, l’Italia non riesce mai a rientrare davvero su un distacco tale da metter pressione alle avversarie, che chiudono con un parziale di 8-0 negli ultimi due minuti per fissare il 53-74 finale.

Questo il commento di Crespi a fine match: “Partita vera, secondo tempo con energia mentale di squadra, sensazioni positive. Solo un peccato aver giocato qualche possesso senza la fame che contraddistingue queste ragazze”

Le prossime partite dell’Italia si terranno il 27 e 28 agosto a La Spezia: l’avversario sarà Israele. La Spezia, fra l’altro, sarà sede dell’ultimo match delle qualificazioni agli Europei di Serbia/Lettonia 2019 il prossimo 21 novembre.

ITALIA-FRANCIA 53-74

ITALIA – Andrè 13, Cinili 2, Crippa 4, De Pretto 2, C. Dotto 2, F. Dotto 11, Filippi 1, Gorini, Keys 3, Nicolodi, Pan, Penna 15. All. Crespi

FRANCIA – Ayayi 5, Badiane 6, Berkani 1, Bernies 2, Chartereau 4, Duchet 2, Epoupa, Gruda 19, Johannes 21, Kamba, Thactchouang 14. All. Garnier













Credit: Ciamillo