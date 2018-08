Softball, European Premiere Cup 2018: Forlì procede a passo spedito, Bussolengo la spunta sull’Olympia Haarlem

Seconda giornata della European Premiere Cup a Forlì e seconda doppietta per le due italiane impegnate, che anche oggi hanno vinto entrambi gli impegni di giornata. Nessun problema per la Poderi Dal Nespoli padrona di casa, che si è sbarazzata senza grosse difficoltà di Mannheim e Zraloci Ledenice.

Contro le tedesche è arrivato il primo e fin qui unico punto subito nel torneo, giunto però quando i giochi erano ormai già fatti. Forlì ha vinto 12-1 alla quinta ripresa, prendendo il largo dopo un big inning, il terzo, da cinque punti. Più problemi del previsto, invece, contro le ceche, a dispetto del 10-0 finale. Forlì, infatti, è riuscita a sbloccare il match soltanto nel terzo inning, quando ha realizzato tutti e dieci i punti, completando il giro delle battitrici (ha aperto e chiuso Miriana Cerioni).

Doppia vittoria anche per Bussolengo. Contro le belghe dell’Hoboken è arrivato un secco 9-0 in cinque riprese, prima di affrontare le olandesi dell’Olympia Haarlem nel big match di giornata. Una partita emozionante e combattuta fino alla fine, che Bussolengo è riuscita a portare a casa per 6-5 nonostante il tentativo di rimonta finale delle orange. Specchiasol e Poderi Dal Nespoli, così, sono le uniche due squadre imbattute, a braccetto in testa alla classifica in attesa dello scontro diretto di domani sera.













Foto: pagina Facebook FIBS