Basket, Europei Under 16 femminili: Italia in semifinale, battuta in rimonta la Francia con grandi Nasraoui e Natali

L’estate delle nazionali giovanili sta chiudendosi con una bella tinta d’azzurro: le più giovani, le Under 16, sono arrivate alla semifinale degli Europei di categoria in corso a Kaunas battendo la Francia per 61-59 al termine di una partita combattutissima, risolta solo all’ultimo possesso con una gran difesa delle nostre, trascinate da Meriem Nasraoui (19 punti, prodotto di Costa Masnaga, club di Serie A2) e da Giulia Natali (18 punti, dopo essersi messa in evidenza anche ai Mondiali Under 17).

Le azzurre sono finora imbattute nella manifestazione, dopo aver vinto senza particolari problemi tutte le quattro precedenti partite: le tre del girone (contro l’Ungheria per 79-51, contro la Polonia per 74-36 e contro la Croazia per 74-29) e l’ottavo di finale (contro la Danimarca per 74-39). La Francia era chiaramente un ostacolo molto maggiore di queste quattro nazionali, e ha dato vita a un incontro di gran spessore per l’età delle giocatrici. Sul 55-59, ci ha pensato Ilaria Panzera a mettere la freccia: segna, ruba palla, si guadagna due liberi, li realizza. E fin qui c’è il 59 pari. Due 1/2 dalla lunetta, di Martina Spinelli e Giorgia Balossi, portano il punteggio sul 59-61, che viene poi difeso coi denti dalle azzurre, che impediscono a Serena Kessler di crearsi un tiro degno di tal nome.

Le azzurre hanno in Ilaria Panzera (che giocherà la prossima stagione in Serie A1 con lo storico GEAS di Sesto San Giovanni) la migliore di questi Europei, ma a essere protagoniste sono anche Nasraoui in fase realizzativa (12,3 punti di media, seguita da Panzera con 10 e Natali con 9), mentre a rimbalzo Caterina Gilli assomma mediamente 8 palle tirate giù per incontro. Il tris di donne da assist è invece formato da Balossi (Costa Masnaga, 4,5 assist/partita), Panzera (4) e Giorgia Bovenzi (San Raffaele Roma, 3). A formare tutto ciò, una volta di più, Giovanni Lucchesi, lo scultore della pallacanestro venuto dalla Capitale per valorizzare il basket femminile, cosa che sta continuando a fare da svariati anni con alterni successi. Quest’anno, evidentemente, gli alterni successi pendono dalla parte buona.

Il prossimo incontro sarà la semifinale contro la Spagna, che si giocherà venerdì alle 20:15 ora italiana (21:15 a Kaunas, nel palasport che fino al 2011 ha ospitato lo Zalgiris).

ITALIA-FRANCIA 61-59

ITALIA – Bovenzi, Nativi 1, Leonardi ne, Balossi 3, Natali 18, Turel, Spinelli 7, Gilli 8, Panzera 5, Nasraoui 19, Colognesi, Egwoh ne. All. Lucchesi

FRANCIA – Farcy 4, Abega, Cardenal ne, Kessler 14, Detchart, Niare 5, Moctar 8, Bussiere 7, Roumy 15, Mbu 6, Piper, Astier. All. Bourdeau













