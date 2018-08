Slitta l’inizio della Serie C 2018-2019: quando incomincia il campionato? Quando il sorteggio? Tutte le date

Il sorteggio del calendario della Serie C 2018-2019 è stato rimandato all’8 settembre e l’inizio del campionato è slittato addirittura al 16 settembre! Questa è la decisione del Direttivo di Lega Pro che intende aspettare l’esito della discussione dei ricorsi dei club che ambiscono al ripescaggio in Serie B (previsto per il 7 settembre, ma nel weekend partirà già il campionato cadetto…).

Queste le dichiarazioni del Presidente Gabriele Gravina: “Vogliamo essere propositivi: per andare incontro all’esigenza di rispetto dei format e ragionando con una logica di sistema, l’Assemblea mi ha dato mandato di chiedere sette promozioni in Serie B per ripristinare il format a 22 squadre. Sono comunque convinto che il 7 settembre il Collegio di Garanzia ripristinerà il rispetto delle norme: mi sembra una follia bloccare i ripescaggi in Serie B di società che hanno presentato anche una doppia fideiussione”.