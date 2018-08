Champions League 2018-2019, andata playoff. Tutti i risultati: Ajax vicino ai gironi, vittoria dell’AEK

Serata dedicata all’andata dei playoff della Champions League 2018-2019, ultimo ostacolo per accedere alla fase a gironi della massima competizione continentale per club. L’Ajax ha ipotecato il pass sconfiggendo in casa la Dinamo Kyev per 3-1: van de Beek porta in vantaggio i lancieri dopo due minuti, Kedziora regala il momentaneo pareggio agli ucraini, ma poi gli olandesi si scatenano nella seconda metà del primo tempo con le reti di Ziyech al 35′ e di Tadic al 43′.

Anche l’AEK Atene è più vicino alla fase a gironi dopo che ha espugnato il campo del MOL Vidi per 2-1. I greci sono passati in vantaggio al 34′ grazie a Klonaridis e poi hanno firmato il raddoppio al 49′ con Bakasetas, approfittando anche dell’uomo in più visto che Huszti era stato espulso al 23′. Al 53′ però viene ristabilita la parità numerica (cartellino rosso sventolato in faccia a Bakasetas) e così i magiari riescono ad accorciare le distanze con Lazovic al 68′. Tutto ancora in bilico tra Young Boys e Dinamo Zagabria che hanno pareggiato per 1-1 in terra elvetica: gli svizzeri sono passati in vantaggio al 2′ con Mbabu, Orsic ha pareggiato al 40′.

RISULTATI ANDATA PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE:

Ajaz vs Dinamo Kiev 3-1

MOL Vidi-AEK Atene 1-2

Young Boys-Dinamo Zagabria 1-1

BATE Borisov vs PSV Eindhoven 2-3 (giocata ieri)

Benfica vs PAOK 1-1 (giocata ieri)

Stella Rossa vs Salisburgo 0-0 (giocata ieri)













Foto: Oleksandr Osipov Shutterstock.com