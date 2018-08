Basket, Alessandro Gentile: “Rockets? Un sogno, voglio mettermi alla prova. Penso ad un’esperienza estera”

Sarà l’estate in cui, dopo aver completato il recupero dall’operazione alla mano, Alessandro Gentile proverà sul serio a strappare un contratto in NBA. Il figlio di Nando ha parlato di questo e altri argomenti con Mirco Melloni de La Stampa, della cui intervista riportiamo alcuni passi.

Sul training camp di settembre con i Rockets: “Vivrò il precampionato con gli Houston Rockets di Mike D’Antoni, che possiedono i miei diritti NBA, ed entrerò nel mondo delle favole. Male che vada tornerò a casa in ottobre con un sacco di foto-ricordo […] So che mi seguono da due anni, D’Antoni mi parlò già nel 2016 e ora vogliono vedermi: l’intervento alla mano ha posticipato tutta la preparazione precampionato, che sarà tra fine settembre e metà ottobre. Salterò la Nazionale, il raduno sarà sabato e non sarò pronto. Ma in futuro per l’azzurro ci sarò“. Ancora: “Sono sereno, voglio mettermi alla prova. Mi godrò la possibilità di allenarmi con Chris Paul, James Harden e Carmelo Anthony“. Infine, sulle possibilità: “È un sogno, ne ho parlato con Belinelli: lui ha giocato con Paul e ne parla con una normalità che mi disorienta. Io Paul l’ho visto solo alla Playstation…”

L’ultimo capitolo riguarda il mercato in caso di mancato ingaggio negli States: Italia o estero? “Più probabile all’estero, dove penso di potermi esprimere più facilmente. In Italia si è creato qualche pregiudizio su di me, pure per colpa mia. L’ultima annata con la Virtus (Bologna, N.d.R.) non è stata negativa ma non abbiamo raggiunto i playoff”

Alessandro Gentile fu scelto con la 53a chiamata al secondo giro del draft NBA 2014 dai Rockets, che ebbero i diritti su quella scelta dai Minnesota Timberwolves, che a loro volta li avevano avuti dai Golden State Warriors. In quei giorni, Gentile stava contribuendo a riportare all’Olimpia Milano uno scudetto che mancava da 18 anni.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo