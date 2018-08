Basket 3×3, Europei: sorteggiati i gironi. Italia presente nel torneo femminile e inserita assieme a Ungheria e Belgio

Sono stati resi noti i gruppi della FIBA Europe Cup 3×3, che altro non è che la denominazione degli Europei di basket 3×3. Nella manifestazione, che si svolgerà a Bucarest, Romania, dal 14 al 16 settembre, l’Italia è presente con la sola nazionale femminile, qualificatasi con le stesse quattro giocatrici che hanno vinto il titolo mondiale a Manila nello scorso giugno.

Le azzurre sono state sorteggiate nel gruppo D, assieme all’Ungheria e al Belgio. Le ungheresi, durante le qualificazioni (svolte assieme all’Italia ad Andorra), hanno utilizzato la nazionale del basket tradizionale Dora Medgyessy; le belghe, invece, si sono qualificate passando dal torneo apposito svolto a Constanta, sempre in Romania. La composizione dei gironi è basata sul ranking mondiale FIBA dello scorso 1° agosto.

Queste le dichiarazioni dell’allenatrice della nazionale 3×3, Angela Adamoli: “E’ il girone giusto per avere l’approccio migliore all’Europeo con la massima intensità fin dal primo momento, non ci sono squadre materasso e ogni partita potrà dire qualcosa per il risultato finale. Il fatto che l’affrontiamo da Campioni del Mondo sarà uno stimolo in più per i nostri avversari, ma anche per noi. Il che non vuol dire che siamo le favorite perché i pronostici sulla carta non valgono nel 3×3. Di sicuro, però, avremo la stessa attitudine del Mondiale, con un impegno e una voglia di vincere anche maggiore. Non ci tireremo mai indietro. Guardando anche agli altri gironi posso dire che saranno tutte partite impegnative di un Europeo di altissimo livello.”

Di seguito i gironi dei tornei maschile e femminile

TORNEO FEMMINILE

Girone A – Ucraina, Spagna, Svizzera

Girone B – Francia, Repubblica Ceca, Bielorussia

Girone C – Olanda, Romania, Serbia

Girone D – Ungheria, ITALIA, Belgio

TORNEO MASCHILE

Girone A – Serbia, Spagna, Bosnia & Erzegovina

Girone B – Slovenia, Francia, Svizzera

Girone C – Lettonia, Romania, Ungheria

Girone D – Russia, Polonia, Belgio













Credit: Ciamillo