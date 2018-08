Baseball, Semifinali playoff Serie A1: tutto facile per Bologna in gara1, Nettuno ampiamente superata

Solo tre valide sui lanci di Jorge Martinez nelle prime sette riprese, e nessuna su Crepaldi: è così che per il Città di Nettuno non c’è via di scampo. Nettissimo il 10 a 1 per l’UnipolSai in gara-uno della serie di semifinale, dopo l’effimero e momentaneo 1 a 0 ospite al 2°. Al cambio di campo i bolognesi hanno capovolto immediatamente la situazione, pareggiando con una volata di Lampe e andando via a suon di extrabase (doppi di Marval e Robel Garcia) e con un singolo da due punti di Maggi.