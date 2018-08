Baseball, semifinali playoff Serie A1: Bologna batte ancora Nettuno e va sul 2-0, ma che brividi!

Per un bel po’ era sembrata una passeggiata, per l’UnipolSai, dopo che di nuovo il Città di Nettuno era andato per primo in vantaggio, e poi era stato raggiunto e superato, con i bolognesi ad andare di fuoricampo. Dopo il Martinez (e Crepaldi) di venerdì sera, in gara-due Frignani aveva trovato un Rivero capace di tenere a due valide (sette strikeout) l’attacco laziale, per un totale di cinque nei suoi primi 16 turni al Falchi. Solo-homer di Marval al 2°, da due quello di Mazzanti l’inning dopo. 4 a 1 al 6°, 5 a 1 a sei out dalla, teorica, fine.

Oltretutto l’unico punto segnato dagli ospiti era stato con l’aiuto di un errore di Robel Garcia all’interbase. Doveva essere una formalità. Invece Gouvea, primo rilievo per la Fortitudo, fatti i tre eliminati dell’8° con 9 lanci (e l’aiuto di Vaglio in seconda base), aveva già finito la benzina. Singolo Leo Rodriguez, singolo Montiel, singolo Mercuri. Basi cariche, nessuno fuori, e finalmente la visita! Per continuare, evidentemente, semplicemente, sperando. Quattro ball ad Ambrosino: punto automatico, del 2 a 5. Due strikeout su Sparagna e Renato Imperiali (sostituto di Mario Trinci) hanno convinto lo staff tecnico dell’UnipolSai ad insistere e la valida da due punti di Giordani, nono del line-up, ha portato il Nettuno a un solo punto. Non è bastato: il singolo a ruota di Andrea Sellaroli è valso pareggio e sorpasso (5 a 6) per la squadra di Guglielmo Trinci. Che con Richard Castillo sul monte, dopo Frias (6 kappa, 5 valide) e Simone, a quel punto meritava di vincere. Ma la partita non era finita. Base ball a Grimaudo, subentrato a Dobboletta, bunt di Nosti, e dopo il singolo di Moesquit il doppio di Flores (0 su 3 fino a quel momento), proprio nell’angolo a destra, quello che serviva ai padroni di casa per evitare quello che sarebbe stato semplicemente un suicidio. Due corridori a casa per il 7 a 6. Vincente Antonio Noguera, chiamato per forza di cose a chiudere con una eliminazione al piatto quello che poteva essere una disastrosa nona ripresa da cinque punti per l’UnipolSai.

Andate così le cose, adesso la strada per i bolognesi dovrebbe essere in discesa, sul “due a zero” nella serie. Il Città di Nettuno ha però fatto vedere di non essere morto fino all’ultimo out, soprattutto se lo aiuti. Perciò non è detto che il destino di questa semifinale sia già segnato. Ne sapremo di più martedì, al cambio di campo.

di Mino Prati – baseball.it

Foto: FIBS / K73 Oldmanagency