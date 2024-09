Atletica, Petrillo in semifinale alle Paralimpiadi. Dieng quarto sui 1500, Bagaini eliminato

Non soltanto l’oro di Assunta Legnante nel getto del peso (categoria F11) nella mattinata dedicata all’atletica leggera nell’ambito delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Altri tre italiani erano in gara allo Stade de France in questa terzultima giornata dedicata ai Giochi nella capitale francese, ottenendo risultati di rilievo.

Ndiaga Dieng ha concluso al quarto posto sui 1500 metri (categoria T20) con il tempo di 3:50.24. L’azzurro si è fermato a tre decimi dalla medaglia di bronzo finita al collo dello statunitense Michael Branningan (3:49.91) e a otto decimi dall’argento conquistato dal portoghese Sandro Baessa (3:49.46), mentre il britannico Ben Sandilands ha dominato la gara e ha firmato il nuovo record del mondo (3:45.40).

Valentina Petrillo si è qualificata alle semifinali dei 200 metri (categoria T12): il terzo posto nella propria batteria con il crono di 25.95 alle spalle dell’indiana Simran (25.41) e della venezuelana Alejandra Perez Lopez (25.94) permette il ripescaggio al turno successivo e così la rivedremo nuovamente in pista per inseguire una difficile ammissione all’atto conclusivo.

Riccardo Bagaini ha concluso al quinto posto nella batteria dei 400 metri (categoria T47) con il tempo di 49.97. L’azzurro è stato preceduto dal marocchino Aymane El Haddaoui (47.15, record paralimpico), dal sudafricano Collen Mahlalela (48.65), dall’indiano Dilip Gavit (49.54) e dal venezuelano Luis Daniel Lopez Morales (49.67). Si qualificavano alla finale i primi tre classificati di ogni batteria e i due migliori tempi di ripescaggio, purtroppo il crono realizzato dal nostro portacolori non è bastato per passare il turno.