Atletica, Europei 2018: quando e a che ora gareggia Filippo Tortu? Come vederlo in tv

Filippo Tortu è l’uomo più atteso nella giornata di martedì 7 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. Il nostro velocista, capace poche settimane fa di scendere sotto il muro dei 10 secondi sui 100 metri, andrà a caccia delle medaglie: si preannuncia una serata magica per il brianzolo che vuole fare sognare tutto il Paese. Il 20enne è stato esentato dalle batterie e dunque scenderà in pista direttamente nelle batterie della distanza simbolo dell’atletica leggera.

L’azzurro sarà impegnato tra le 19.30 e le 19.42, obiettivo naturalmente tra i migliori otto che poi si contenderanno le medaglie. La Finale dei 100 metri maschili agli Europei 2018 di atletica leggera è in programma martedì 7 agosto alle ore 21.50, all’Olympic Stadium di Berlino (Germania).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle gare sui 100 metri di Filippo Tortu agli Europei. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 7 AGOSTO:

19.30-19.42 Semifinali 100 metri

21.50 Finale 100 metri

COME VEDERE I 100 METRI DEGLI EUROPEI DI ATLETICA IN DIRETTA TV E STREAMING?

