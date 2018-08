Atletica, Europei 2018: il programma di martedì 7 agosto. Orari, tv e italiani in gara

Martedì 7 agosto andrà in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2018 di atletica leggera e si assegneranno le prime medaglie. In mattinata le 50 km di marcia per entrambi i sessi (quella femminile debutta in una rassega continentale) mentre in serata spazio a lancio del martello maschile, getto del peso maschile, 10000 metri uomini e soprattutto le attesissime finali dei 100 metri: prima le donne e poi lo show degli uomini con Filippo Tortu a caccia di grandi sogni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare e gli italiani in gara martedì 7 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDÌ 7 AGOSTO:

08.35 50km di marcia (maschile): Andrea Agrusti, Michele Antonelli, Marco De Luca

08.35 50km di marcia (femminile): Mariavittoria Becchetti

09.30 Decathlon – 100m: Simone Cairoli

09.40 Lancio del disco (maschile) – Qualificazioni: Nazzareno Di Marco, Giovanni Faloci, Hannes Kirchler

10.00 400m ostacoli (femminile) – Batterie: Linda Olivieri

10.10 Getto del peso (femminile) – Qualificazioni

10.30 Decathlon – Salto in lungo: Simone Cairoli

10.35 400m (maschile) – Batterie: Matteo Galvan

11.05 800m (femminile) – Batterie: Elena Bellò, Yusneysi Santiusi

11.40 3000m siepi (maschile) – Primo turno: Ahmed Abdelwahed, Yohanes Chiappinelli, Ala Zoghlami

11.50 Decathlon – Getto del peso: Simone Cairoli

18.30 Decathlon – Salto in alto: Simone Cairoli

18.45 Lancio del martello (maschile) – Finale: eventuali Simone Falloni, Marco Lingua

19.05 100m (femminile) – Semifinali: eventuali Anna Bongiorni, Irene Siragusa

19.05 Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni

19.30 100m (maschile) – Semifinali: Marcell Jacobs, Filippo Tortu, eventuale Federico Cattaneo

19.55 400m ostacoli (maschile) – Semifinali: Lorenzo Vergani, eventuale José Bencosme

20.20 10000m (maschile) – Finale: Yema Crippa, Lorenzo Dini

20.33 Getto del peso (maschile) – Finale: eventuale Leonardo Fabbri

21.00 Decathlon – 400m: Simone Cairoli

21.30 100m (femminile) – Finale: eventuali Anna Bongiorni, Irene Siragusa

21.50 100m (maschile) – Finale: eventuali Filippo Tortu, Marcell Jacobs, Federico Cattaneo