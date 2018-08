Atletica, Europei 2018: programma, orari e tv di venerdì 10 agosto. Tutte le gare e il calendario

Oggi venerdì 10 agosto si disputa la quinta giornata di gare agli Europei 2018 di atletica leggera. Si assegnano ben nove titoli in una serata molta intensa dove non ci sarà un momento di tregua, spettacolo assicurato all’Olympia Stadium di Berlino con l’alto femminile di Lasitskene, la battaglia sui 400 metri maschili, il tentativo di Shubenkov sui 110 ostacoli, il doppio giro di pista al femminile ma anche il giavellotto femminile, i 1500 maschili e tanto altro ancora. L’Italia si gioca le sue chance con Yadisleidy Pedroso sui 400 ostacoli e con Alessia Trost nell’alto, attenzione però anche alle qualificazioni di Fabrizio Donato nel triplo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare di venerdì 10 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 10 AGOSTO:

10.00 Lancio del martello (femminile) – Qualificazioni

10.50 Eptathlon – Salto in lungo

11.15 Salto con l’asta – Qualificazioni

11.25 200m (femminile) – Batterie

12.00 1500m (femminile) – Batterie

12.25 3000m siepi (femminile) – Batterie

12.40 Salto triplo (maschile) – Qualificazioni

12.50 Eptathlon – Tiro del giavellotto

13.05 4x400m (maschile) – Batterie

13.40 4x400m (femminile) – Batterie

19.10 110m ostacoli – Semifinali

19.20 Salto in alto (femminile) – Finale

19.35 800m (maschile) – Semifinali

19.55 200m (femminile) – Semifinali

20.10 Salto triplo (femminile) – Finale

20.20 Eptathlon – 800m

20.25 Tiro del giavellotto (femminile) – Finale

20.50 400m ostacoli (femminile) – Finale

21.05 400m (maschile) – Finale

21.20 800m (femminile) – Finale

21.35 110m ostacoli (maschile) – Finale

21.50 1500m (maschile) – Finale