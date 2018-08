Atletica, Europei 2018: Jakob Ingebrigsten si prende anche i 5000 metri. 4° un generoso Crippa

Yemaneberhan Crippa si gioca fino in fondo la medaglia e chiude in quarta posizione la prova dei 5000 metri agli Europei di atletica a Berlino. Dopo il bronzo nei 10000, il 22enne di origine etiope si conferma tra i grandi del mezzofondo continentale. Doppietta norvegese con il fratelli Ingebrigsten: il 17enne Jakob, dopo l’oro nei 1500 metri, si ripete precedendo Henrik, mentre sul terzo gradino del podio sale il francese Morhad Amdouni, vincitore della distanza doppia in questo Europeo.

La gara, come da copione, si decide nel finale. All’imbocco dell’ultimo giro i fratelli Ingebrigsten cambiano passo e non ce n’è più per nessuno. La progressione degli scandinavi scava il solco ed in coppia guadagnano i metri decisivi per gestire il rettilineo finale in totale sicurezza. Crippa, dopo un attimo di sofferenza, riesce ad accelerare negli ultimi 200 metri. Scavalca il belga Isaac Kimeli, ma non riesce a riprendere il transalpino Amdouni.

Con il crono di 13’17″06 Jakob Ingebrigsten ha realizzato il nuovo primato europeo Under20: siamo di fronte ad un talento eccezionale, destinato a lottare ad armi pari anche con i fuoriclasse kenyani.

Benissimo anche Crippa: 13’19″85 per il trentino, fermatosi ad appena 1″02 dal primato personale. Un ragazzo che, insieme a Johanes Chiappinelli, sta finalmente riportando il mezzofondo italiano su buoni livelli, almeno in un contesto europeo.