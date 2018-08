Atletica, Europei 2018: Chiappinelli show in batteria! Mayer eliminato nel decathlon, out discoboli e Santiusti-Bellò

Bydgoszcz 19 al 24 luglio2016 Campionati Mondiali Juniores di Bydgoszcz , in Polonia - Foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo

Oltre alle 50 km di marcia, la mattinata degli Europei 2018 ha regalato anche diverse batterie e turni di qualificazioni. Italia protagonista tra ottime sorprese e qualche prestazione deludente.

3000 METRI SIEPI (BATTERIE, MASCHILE) – Yohanes Chiappinelli ha letteralmente emozionato, è andato in fuga fin dall’inizio e si è imposto con 8:28.41, migliore tempo di qualificazione alla finale. L’azzurro ha fatto qualcosa di eccezionale mettendo in ginocchio tutti gli avversari, compreso il grande favorito francese Mahiedin Mekhissi-Benabbad (8:28.61, secondo). All’atto conclusivo anche l’altro italiano Ahmed Abdelwahed (8:28.80, quarto nella batteria vinta da Chiappinelli) mentre Osama Zoghlami è stato eliminato (8:43.92).

LANCIO DEL DISCO (QUALIFICAZIONI, MASCHILE) – Eliminati tutti gli italiani, lontanissimi dai migliori: Hannes Kirchler 18esimo (60.42), Giovanni Faloci 21esimo (59.27), Nazzareno Di Marco 23esimo (57.49). Il migliore in assoluto è lo svedese Daniel Stahl (67.07) che precede il connazionale Simon Pettersson (64.82) e il rumeno Alin Alexandru Firfirica (64.79).

Si qualificano alla Finale anche il lituano Andrius Gudzius (64.30), l’estone Gerd Kanter (64.18), l’ucraino Mykyta Nesterenko (63.34), il tedesco Robert Harting (63.29), il russo Viktor Butenko (62.63), il francese Lolassonn Douhan (62.54), il cipriota Apostolos Parellis (62.32), l’austriaco Lukas Wisshaidinger (62.26), il norvegese Ola Stunes Isene (62.19).

400 METRI OSTACOLI (BATTERIE, FEMMINILE) – Prestazione davvero deludente di Linda Olivieri, ultima nella sua batteria ed eliminata con il tempo di 58.47. Tutte le big erano già ammesse alle semifinali tra cui le nostre Yadis Pedroso e Ayomide Folorunso, la migliore di giornata è la russa Vera Rudakova (56.24).

800 METRI (BATTERIE, FEMMINILE) – Eliminate mestamente le azzurre Yusneysi Santiusti ed Elena Bellò che non vanno oltre il quinto posto, rispettivamente nella prima e seconda batteria con i tempi di 2:02.46 e 2:02.77. Migliore tempo dell’ucraina Olha Lyakhova (2:00.26) davanti alla britannica Lynsey Sharpu (2:00.32) e alla svizzera Selina Buechel (2:00.42).

GETTO DEL PESO (QUALIFICAZIONI, FEMMINILE) – Non erano presenti italiane. Arrivano ben undici norme di qualifica alla finale: la tedesca Christina Schwanitz (18.83), la bielorussa Alione Dubitskaya (18.67), le polacche Paulina Guba e Klaudia Kardasz (18.00), la bulgara Radoslava Mavrodieva (17.87), la svedese Fanny Roos (17.71), la tedesca Alina Kenzel (17.46), la bielorussa Viktoriya Kolb (17.36), le britanniche Amelia Strickler (17.31) e Sophie McKinna (17.24). Completa il parterre delle finaliste la bielorussa Alena Abramchuk (17.17).

DECATHLON – Succede qualcosa di incredibile: il francese Kevin Mayer, Campione del Mondo e grande favorito per l’oro, commette tre nulli nel salto in lungo e viene escluso! Addio sogni di gloria per il transalpino, dopo due prove comanda il britannico Tim Duckworth (1892 punti) davanti all’estone Karl Saluri (1868) e al norvegese Martin Roe (1854). Simone Cairoli è sesto (1806) grazie al personale di 7.49 nel lungo.