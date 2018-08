Atletica, Europei 2018: 4×100 femminile in finale, bella frazione finale di Audrey Alloh

L’Italia strappa il pass per la Finale della 4×100 femminile agli Europei 2018 di atletica leggera. Le azzurre hanno chiuso la propria batteria in terza posizione (43.74) alle spalle di Germania (42.34) e Svizzera (42.62). A trascinare il nostro quartetto verso l’atto conclusivo è stata una super Audrey Alloh che ha disputato un’ultima frazione di assoluto spessore, superando Irlanda (43.80) e Ucraina (43.90) negli ultimi metri.

Discreto il lancio di Johanelis Herrera Abreu che ha passato benissimo il testimone a Gloria Hooper. Cambio invece complicato con Irene Siragusa che ha faticato anche con Alloh ma l’esperta 31enne ha avuto la forza per sistemare la situazione. La grande favorita per l’oro è la Gran Bretagna (42.19) che in batteria ha risparmiato Dina Asher-Smith (trionfatrice dei 100 e 200), per le medaglie potranno dire la loro anche Germania (42.34), Svizzera (42.62), Olanda (42.62) e Francia (43.06), in lizza anche la Polonia (43.20) e la Spagna (43.38).